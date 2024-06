Wiedźmi król: początek high fantasy Marthy Wells w sprzedaży

Uroboros

Witch king. Wiedźmi król to powieść otwierająca nową serię high fantasy autorstwa Marthy Wells. Autorka przenosi nas do świata, który leczy rany po okrutnej wojnie... ale jednocześnie zbliża się nowy kryzys. Grupa władających zróżnicowaną magią bohaterów próbuje rozwikłać spisek, a jednocześnie dowiedzieć się o losie najbliższych.

Wiedźmi król otwiera nową serię Martha Wells na naszym rynku. Amerykańska pisarka jest już znana polskim czytelnikom za sprawą innych serii zaliczanych do fantastyki. Na przełomie wieków ukazało się u nas jej kilka książek fantasy (m.in. z serii Upadek Ile-Rien), w ostatnich latach głośno jest o niej za sprawą nagradzanych nowel i powieści z serii science fiction Kroniki Mordbota.

Wiedźmi król. Witch King ukazał się dzisiaj nakładem wydawnictwa Uroboros. Książka została wydana w twardej oprawie i liczy 512 stron.

Wiedźmi król. Witch King - opis i okładka

High fantasy utkane z subtelnością i dbałością o szczegóły. Piękna historia pełna głębokich emocji.

Kai to demon, który potrafi przenosić się z ciała do ciała i żyć pod różnymi postaciami. Pewnego dnia budzi się w dziwnym zamku stojącym na odludnej wyspie otoczonej przez bezkresne morze. Wszystko wskazuje na to, że znalazł się w pułapce. Uświadamia sobie, że ktoś zdołał na dłuższy czas obezwładnić jego magię. Takie rzeczy nie uchodzą bezkarnie!

Kto go uwięził? Z jakiego powodu? Jak dawno się to stało i jak bardzo w tym czasie zmienił się świat? I co sprawiło, że Koalicja Wschodzącego Świata tak urosła w siłę?

Kai musi skrzyknąć sojuszników i zmobilizować swoją magię, aby znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Ale odpowiedzi wcale mu się nie spodobają...