placeholder
Reklama
placeholder

Wiedźmin 3 z nowymi produktami z okazji 10-lecia gry. Unikalne zestawy puzzli i wielki pakiet gadżetów dla fanów

Ruszyła przedsprzedaż nowych gadżetów przygotowanych z okazji 10. rocznicy gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Ich premiera została zaplanowana na 14 listopada tego roku.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Wiedźmin 
Wiedźmin 3: Dziki Gon gadżety wiedźmin 3 The Witcher 3 The Witcher
Wiedźmin 3 - puzzle Good Loot fot. Good Loot
Reklama

W 2025 roku Wiedźmin 3: Dziki Gon obchodzi swoje 10. urodziny. Z tej okazji zapowiedziano specjalne, pudełkowe wydanie gry, które w październiku trafi na rynek w zestawie z jubileuszowym steelbookiem. To jednak nie koniec atrakcji – przygotowano także bogaty pakiet gadżetów oraz nowe puzzle z grafikami stworzonymi przez utalentowanych artystów.

Wiedźmin 3: Dziki Gon z nowym wydaniem. Unikalny steelbook z okazji 10-lecia gry

Największą niespodzianką jest The Witcher 3: Wild Hunt Anniversary Monster Slayer Kit, czyli zestaw aż dziesięciu gadżetów nawiązujących do 10-lecia gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. W jego skład wchodzą: torba na ramię, zestaw przypinek, koszulka, brelok, kubek, rocznicowy steelbook, nerka (saszetka biodrowa), komplet dziesięciu pocztówek, kalendarz biurkowy oraz puzzle (500 elementów). Cena pakietu w polskich sklepach wynosi około 600 zł.

Fani mogą sięgnąć również po pakiet dziesięciu nowych zestawów puzzli (500 elementów) z wyjątkowymi grafikami, wyceniony na ok. 400 zł. Listę zapowiedzianych nowości zamyka kalendarz ścienny, w którym każdy z dwunastu miesięcy ozdobiono unikalną ilustracją. Jego cena to ok. 100 zł.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - gadżety z okazji 10. urodzin gry [zdjęcia]

Z wyglądem wszystkich wymienionych produktów możecie zapoznać się w poniższej galerii. 

The Witcher 3: Wild Hunt Anniversary Monster Slayer Kit

arrow-left
The Witcher 3: Wild Hunt Anniversary Monster Slayer Kit
fot. Good Loot
arrow-right

Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Wiedźmin 
Wiedźmin 3: Dziki Gon gadżety wiedźmin 3 The Witcher 3 The Witcher
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Ultimate Spider-Man: Incursion #5
-

To urządzenie może zmienić uniwersum Marvela. Czym są „Origin Boxes”?

2 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-
Plotka

4. sezon Wiedźmina z rekordowym budżetem. Netflix wydał krocie na to uniwersum fantasy

3 Sakamoto Days (2. sezon) – Premiera: 14 lipiec
-

Sakamoto Days - powstanie aktorski film na podstawie mangi!

4 Teen Wolf: The Movie
-

Będzie dalszy ciąg Teen Wolf? Aktor wziął sprawy w swoje ręce i sam napisał scenariusz

5
-

Najlepsze postacie w Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Tanjiro poza podium! [RANKING]

6 The Boy in the Iron Box
-

Kolejna współpraca Guillermo del Toro i Netflixa. Tym razem to ekranizacja zbioru opowiadań

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e182

Moda na sukces

s03e03

s42e235

Ridiculousness

s42e236

Ridiculousness

s42e237

Ridiculousness

s42e238

Ridiculousness

s12e23

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s27e31

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tatiana Maslany
Tatiana Maslany

ur. 1985, kończy 40 lat

MyAnna Buring
MyAnna Buring

ur. 1979, kończy 46 lat

Daniella Alonso
Daniella Alonso

ur. 1978, kończy 47 lat

Tom Felton
Tom Felton

ur. 1987, kończy 38 lat

Billie Piper
Billie Piper

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV