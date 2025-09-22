Wiedźmin 3 z nowymi produktami z okazji 10-lecia gry. Unikalne zestawy puzzli i wielki pakiet gadżetów dla fanów

fot. Good Loot

W 2025 roku Wiedźmin 3: Dziki Gon obchodzi swoje 10. urodziny. Z tej okazji zapowiedziano specjalne, pudełkowe wydanie gry, które w październiku trafi na rynek w zestawie z jubileuszowym steelbookiem. To jednak nie koniec atrakcji – przygotowano także bogaty pakiet gadżetów oraz nowe puzzle z grafikami stworzonymi przez utalentowanych artystów.

Wiedźmin 3: Dziki Gon z nowym wydaniem. Unikalny steelbook z okazji 10-lecia gry

Największą niespodzianką jest The Witcher 3: Wild Hunt Anniversary Monster Slayer Kit, czyli zestaw aż dziesięciu gadżetów nawiązujących do 10-lecia gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. W jego skład wchodzą: torba na ramię, zestaw przypinek, koszulka, brelok, kubek, rocznicowy steelbook, nerka (saszetka biodrowa), komplet dziesięciu pocztówek, kalendarz biurkowy oraz puzzle (500 elementów). Cena pakietu w polskich sklepach wynosi około 600 zł.

Fani mogą sięgnąć również po pakiet dziesięciu nowych zestawów puzzli (500 elementów) z wyjątkowymi grafikami, wyceniony na ok. 400 zł. Listę zapowiedzianych nowości zamyka kalendarz ścienny, w którym każdy z dwunastu miesięcy ozdobiono unikalną ilustracją. Jego cena to ok. 100 zł.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - gadżety z okazji 10. urodzin gry [zdjęcia]

