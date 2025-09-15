Wiedźmin 3: Dziki Gon z nowym wydaniem. Unikalny steelbook z okazji 10-lecia gry
Tej jesieni na sklepowe półki trafi kolejne pudełkowe wydanie gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Z okazji 10-lecia przygotowano wyjątkowy steelbook.
W tym roku Wiedźmin 3: Dziki Gon obchodzi swoje 10. urodziny — gra zadebiutowała na rynku w maju 2015 roku. Z tej okazji firmy CD Projekt RED oraz Cenega zapowiedziały nowe, pudełkowe wydania: na PC w wersji Edycja Gry Roku oraz na konsole w wersji Edycja Kompletna. W zestawie, oprócz samej gry na wybraną platformę i dwóch fabularnych rozszerzeń (Serca z Kamienia oraz Krew i Wino), znajdzie się także jubileuszowy steelbook oraz karta magnetyczna z efektem głębi 3D.
Premiera jubileuszowej edycji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon została zaplanowana na 10 października. Przedsprzedaż w wybranych sklepach już wystartowała, a cena zestawu to około 140 zł. Poniżej możecie zobaczyć grafikę prezentującą jego zawartość.
Dodatkowo zapowiedziano również serię nowych gadżetów przygotowanych specjalnie na 10. rocznicę. Szczegóły na ich temat mają zostać ujawnione wkrótce.
Źródło: informacja prasowa
