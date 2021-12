Wiedźmin 3: Dziki Gon - 2. sezon serialu Netflixa nie pomógł grze wrócić na szczyt

fot. CD Projekt RED

W grudniu 2019 roku, przy okazji premiery pierwszego sezonu serialu Wiedźmin, można było zaobserwować ciekawą sytuację. Zainteresowanie produkcją Netflixa znalazło przełożenie również na popularność gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, a na Steam zanotowano rekordową liczbę graczy, bo były ich ponad 103 tysiące. Nie udało się jednak tego powtórzyć drugi raz. Statystyki na serwisie SteamDB jasno wskazują, że użytkownicy nie zaczęli chętniej sięgać po produkcję CD Projekt RED teraz, w okolicach debiutu 2. serii. Liczba osób, które towarzyszą Geraltowi w jego przygodzie utrzymuje się na poziomie od 20 tysięcy do około 40 tysięcy, czyli tak samo, jak przez cały rok 2021.

Poniżej możecie zobaczyć wykres pokazujący liczbę aktywnych graczy w 2020 roku.

fot. steamdb.info

Nie oznacza to jednak, że polskie studio nie ma powodów do zadowolenia. Dziki Gon znalazł się bowiem na ósmym miejscu na liście bestsellerów platformy Valve. To bardzo dobry wynik, szczególnie że mowa tu przecież o produkcji mającej na karku już ponad 5 lat.

Do takiej sprzedaży z pewnością przyczyniła się trwająca aktualnie wyprzedaż, o czym sami twórcy przypominają na Twitterze, gdzie opublikowano nowy zwiastun.

https://twitter.com/witchergame/status/1473654412325359618

Warto również przypomnieć, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2022 roku będziemy mogli ponownie wrócić do Dzikiego Gonu, tym razem w odświeżonym wydaniu. W planach jest bowiem wypuszczenie aktualizacji przygotowanej z myślą o PC i konsolach nowej generacji.

