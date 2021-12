PS Plus w styczniu 2022 z solidną ofertą? Przeciek zapowiada znane gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Abonentów usługi PlayStation Plus najprawdopodobniej czekać będzie udany początek 2022 roku. Jeden z użytkowników serwisu Dealabs, billbil-kun, ujawnił listę gier, które mają trafić do PS Plus w kolejnej aktualizacji. Będą to trzy tytuły: wyścigi DiRT 5, nastawiona na rozgrywkę w kooperacji gra Deep Rock Galactic oraz Persona 5 Strikers, czyli stawiający na szybką akcję w czasie rzeczywistym spin-off jednej z najlepszych gier jRPG ostatnich lat.

Warto zaznaczyć, że billbil-kun już w przeszłości zdradzał takie informacje jeszcze przed ich oficjalnym ogłoszeniem, więc wydaje się być sprawdzonym, zaufanym źródłem. Oczywiście, jak zwykle w tego typu sytuacjach, tak i tym razem radzimy podchodzić do tego z pewnym dystanse, bo niewykluczone, że coś zmieni się w ostatnim momencie. Oficjalne potwierdzenie styczniowej oferty powinniśmy dostać w przyszłym tygodniu.

