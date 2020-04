Wiedźmin 3 nadal świetnie się sprzedaje. Która platforma z najlepszym wynikiem?

Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował w 2015 roku i jest jedną z najlepiej ocenianych gier tej generacji. Dzieło polskiego studia CD Projekt RED wydaje się też nie tracić popularności mimo upływu lat, a gracze chętnie wracają do tego świata. To zaś znajduje też przełożenie na sprzedaż, czego najlepszym dowodem jest raport finansowy firmy. Wynika z niego, że ostatnia część przygód Geralta trafiła do ponad 28 milionów odbiorców.

Dominującą platformą jest PC, na którym po grę sięgnęło ponad 12 milionów osób. Kolejne miejsca przypadły konsolom PlayStation 4 (10,8 miliona) oraz Xbox One (4,3 miliona). Na ostatnim miejscu znalazło się Nintendo Switch z wynikiem 700 tysięcy - warto jednak zaznaczyć, że na ten sprzęt gra trafiła dopiero w 2019 roku i dostępna była w pełnej, premierowej cenie.

W raporcie finansowym znalazła się również grafika, która pokazuje sprzedaż Wiedźmina 3 w konkretnych regionach. Po grę najchętniej sięgali gracze z Europy, na dalszych miejscach podium znalazła się Azja i Ameryka Północna.