Telling Lies może już wkrótce zadebiutować na PlayStation 4

Telling Lies to produkcja, za którą odpowiada Sam Barlow, autor uznanego Her Story. Nowe dzieło tego twórcy zadebiutowało na pecetach w 2019 roku i wygląda na to, że wkrótce będą mogli zapoznać się z nim także posiadacze konsol PlayStation 4. Serwis Exophase opublikował bowiem listę trofeów (tych jest 16, wśród nich platyna), która wyciekła do sieci. To zaś może sugerować, że premiera odbędzie się tam już wkrótce, być może bez większych zapowiedzi.

Gra, podobnie jak Her Story, to thriller, który przedstawia fabułę za sprawą nagranych potajemnie rozmów czwórki bohaterów, których łączy jedno szokujące zdarzenie. Gracze oglądając je odkrywają kolejne tajemnice. W obsadzie są Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé i Angela Sarafyan.

Zobaczcie też zwiastun pecetowej wersji Telling Lies.