Wiedźmin - 3. sezon wierniejszy książkom Sapkowskiego. Pada obietnica

Netflix

Lauren Hissrich, showrunnera Wiedźmina, w rozmowie z Collidera obiecała, że 3. sezon jest wierniejszą adaptacją książek Andrzeja Sapkowskiego, niż krytykowana 2. seria. Według producentki i scenarzystki było to dla nich o tyle proste, że książka Czas pogardy, na której opierają ten sezon jest łatwa do adaptacji.

Wiedźmin a książki

- 3. sezon, zwłaszcza w porównaniu do drugiego, jest bardziej bezpośrednią adaptacją książki. Z podstawowej perspektywy scenariuszowej ta książka jest łatwa do adaptacji. Można ją rozbić na wielkie wydarzenia.

Hissrich dodała, że Czas pogardy to jej ulubiona książka z serii autorstwa Sapkowskiego. Nie pierwszy raz showrunnerka odwołuje się do wierności książkom po krytyce 2. sezonu. Wcześniej sugerowała też, że jest świadoma tego, co jej zarzucali fani i 3. sezon ma niektóre rzeczy naprawić.

Wiedźmin - premiera pierwszej części 3. sezonu już 29 czerwca. Druga część sezonu w lipcu 2023 roku.

Wiedźmin - zmiany względem książek