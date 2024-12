2024 rokiem kobiet w popkulturze. Od Taylor Swift przez Substancję do Wiedźmina 4

fot. materiały prasowe

Jeśli chodzi o branżę muzyczną, był to świetny rok dla popowych artystek. W Spotify najpopularniejszą piosenką zostało Espresso, najczęściej przesłuchiwanym albumem The Tortured Poets Department, a najczęściej streamowaną artystką Taylor Swift. W dodatku The Eras Tour stała się najbardziej dochodową trasą koncertową w historii. A aktorki? W tym roku zachwyciły nas między innymi Demi Moore w Substancji, Zendaya w Diunie: Part Two i Challengers, a także Ella Purnell, gwiazda Fallouta i głos Jinx z Arcane. Dla ostatniej z nich mógł to być nawet przełom w karierze. Fani książek wiedzą, że na liście nie może zabraknąć tegorocznej noblistki Han Kang. Jeśli chodzi o fikcyjne bohaterki, to świętowaliśmy awans Ciri, a także sukces Vaiany i Riley!

2024 rokiem kobiet w popkulturze

Pełne podsumowanie znajdziecie poniżej. O czym zapomnieliśmy? Dajcie znać!