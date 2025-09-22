placeholder
4. sezon Wiedźmina z rekordowym budżetem. Netflix wydał krocie na to uniwersum fantasy

Nowe informacje od Redanian Intelligence zdradziły, ile pieniędzy Netflix wydał na swoje uniwersum Wiedźmina. Okazuje się, że 4. sezon jest dotychczasowym najdroższym.
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wiedźmin 
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa fot. Netflix
Netflix niedawno zaprezentował pierwszy fragment z 4. sezonu Wiedźmina, w którym pałeczkę po Henrym Cavillu w roli Geralta przejmuje Liam Hemsworth. Produkcja ma się ukazać jeszcze w 2025 roku, rzekomo wraz z premierą specjalnego odcinka poświęconego bandzie Szczurów. Fanom nie do końca spodobała się nowa zapowiedź. Głównym zarzutem była "taniość", czyli słabo wyglądająca scenografia i efekty specjalne. Sytuacja jest podwójnie kuriozalna, ponieważ według doniesień Redanian Intelligence, które jest zwykle dobrze poinformowane w sprawie Wiedźmina, 4. sezon jest jednocześnie najdroższym dotychczasowym.

Kogo Sadie Sink zagra w MCU? Jesteśmy o krok bliżej rozwiązania zagadki

Zdaniem Redanian Intelligencje, 4. sezon Wiedźmina od Netflixa kosztował łącznie 221 mln dolarów, a zatem 27 mln dolarów na odcinek. Tak to się prezentuje w porównaniu do pozostałych aktorskich produkcji z tego uniwersum:

  • Wiedźmin: sezon 1 - 92.1 mln dolarów 
  • Wiedźmin: sezon 2 - 176.3 mln dolarów
  • Wiedźmin: Rodowód krwi - 51.5 mln dolarów
  • Wiedźmin: sezon 3 - 175 mln dolarów
  • Wiedźmin: sezon 4 - 221 mln dolarów

Rzekomo spin-off o Szczurach mógł kosztować kolejne 20 mln dolarów, a brakuje też informacji o produkcjach animowanych z tego uniwersum. Łącznie koszt produkcji wszystkich projektów ze świata Andrzeja Sapkowskiego mógł wynieść niemal miliard dolarów. 720 mln dolarów to kwota za same produkcje aktorskie. Czy uważacie, że to ostatecznie udany projekt Netflixa?

Najlepsze seriale fantasy w historii [RANKING]

arrow-left 25. Koło czasu (2021 - nadal) Źródło: materiały prasowe arrow-right
25. Koło czasu (2021 - nadal)
24. Carnival Row (2019-2023)
23. Chilling Adventures of Sabrina (2018-2020)
22. Miecz prawdy (2008-2010)
21. Dobre miejsce (2016-2020)
20. Kroniki Shannary (2016-2017)
19. Grimm (2011-2017)
18. Outlander (2014 - nadal)
17. Hellbound (2021 - nadal)
16. Dom grozy (2014-2016)
15. Teen Wolf: Nastoletni wilkołak (2011-2017)
14. Nie z tego świata (2005-2020)
13. Lucyfer (2016-2021)
12. Przygody Merlina (2008-2012)
11. Mroczne materie (2019-2022)
10. Sandman (2022 - nadal)
9. Pamiętniki wampirów (2009-2017)
8. Magicy (2015-2020)
7. Fringe: Na granicy światów (2008-2013)
6. Stranger Things (2016 - nadal)
5. Cień i kość (2021 - nadal)
4. Ród smoka (2022 - nadal)
3. The Originals (2013-2018)
2. Wiedźmin (2019 - nadal)
1. Gra o tron (2011-2019)

Źródło: sffgazette.com

Wiktor Stochmal
Tagi:  Wiedźmin 
