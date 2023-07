Wiedźmin - fani poczekają na debiut Liama Hemswortha. Zdjęcia do 4. sezonu opóźnione

Netflix

Wiedźmin doczeka się 4. sezonu, w którym Liam Hemsworth zastąpi Henry'ego Cavilla w roli Geralta z Rivii. Wcześniej ustanowiono datę rozpoczęcia zdjęć do nowej odsłony na wrzesień 2023 roku i miały potrwać do maja 2024, ale jak podaje portal Redanian Intelligence, tak się nie stanie. Najwcześniej ekipa wejdzie na plan już w nowym roku.

Dokładne przyczyny opóźnienia prac nie są znane, ale najprawdopodobniej ma to wiele wspólnego z trwającymi strajkami aktorów i scenarzystów. Zdjęcia miały być realizowane mimo strajkujących scenarzystów, ale protesty aktorów ostatecznie zapewne zmusiły producentów do takiej, a nie innej decyzji. Portal spekuluje, że skoro zdjęcia rozpoczną się dopiero w 2024 roku, to możemy spodziewać się premiery 4. sezonu Wiedźmina w 2025 roku. Jest też opcja ponownego podzielenia sezonu i nowy sezon zdążyłby pojawić się pod koniec 2024 roku, ale to pod warunkiem, że zdjęcia ruszą w styczniu. Na ten moment jednak nie wiadomo, jak ostatecznie zostanie to rozwiązane.

Wiedźmin - 2. połowa 3. sezonu zadebiutuje 27 lipca 2023 roku na platformie Netflix.