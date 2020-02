Wiedźmin - Henry Cavill przyznaje, że sceną w wannie chciał nawiązać do gier

Serial Wiedźmin raczej odcina się od gier CD Projekt Red, wiadomo jednak, że pewne elementy produkcji naszego rodzimego studia stały się bardzo rozpoznawalne. Ciężko też całkowicie uniknąć skojarzeń. Ostatnio przyznał to zresztą odtwórca roli Geralta z Rivii, Henry Cavill, odnosząc się do sceny z wannie, która od razu przywołuje na myśl podobną scenę z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Aktor wyznał, że próbował nawet odnieść się do niej bardziej dosłownie. Niestety, okazało się, że wanna ma... nieodpowiedni do tego kształt.

Nie wiem, ilu ludzi zdawało sobie wtedy [podczas nagrywania] sprawę z tego, że jest to tak bardzo ikoniczne, że już istnieje wizualne powiązanie - powiedział aktor. Gdy siedziałem w tej wannie, zastanawiałem się: ciekawe, czy ktokolwiek ma świadomość, jak bardzo to wybuchnie - ta konkretna scena. Próbowałem nawet wystawić stopy, ale nie potrafiłem: wanna miała nieodpowiedni kształt.

Dbałość Cavilla o szczegóły raczej nikogo nie dziwi, wystarczy przyjrzeć się zakulisowym materiałom i wywiadom. Ostatnio - gdy omawiał jedną z najlepszych scen w serialu - sam lekko naśmiewał się z siebie i z własnego ogromnego skupienia.