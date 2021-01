Robert Downey Jr. w Gwiezdnych Wojnach? Fani mają dla niego kluczową rolę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Robert Downey Jr. nie ma na razie sukcesów poza MCU. Jego pierwsza próba pod tytułem Doktor Dolittle nie tylko była klapą finansową, to jeszcze uznano ją za jeden z najgorszych filmów roku. Nowe plotki sugerują, że jest on na celowniku Lucasfilmu, by dołączyć do Gwiezdnych Wojen. Miejmy jednak na uwadze, że na obecną chwilę nie ma potwierdzenia tych informacji i nie wiadomo, kogo mógłby zagrać. Traktujmy te informację z dystansem jako punkt wyjścia do spekulacji.

Co jakiś czas nazwisko aktora pojawia się w związku z potencjalnym dołączeniem do Star Wars, ale nigdy nie było to nic więcej niż pusta plotka. Nawet obecne doniesienia pochodzą z mało wiarygodnych źródeł, ale dzięki nim fani zaczęli spekulować i pojawiła się zgodność. Chcą Roberta Downeya Jr. w roli... Wielkiego Admirała Thrawna. Jest on świetnym aktorem, ale w ostatnich latach dostawał postacie zbliżone do własnego charakteru, więc rola chłodnego, analitycznego geniusza militarnego byłaby czymś kompletnie nowym. Przeglądając Twittera można zauważyć, że fani Gwiezdnych Wojen są podekscytowani taką ewentualnością. Co ciekawe, pomimo kiepskiego źródła plotki, informacja tak zelektryzowała fanów, że Thrawn był w trendach na Twitterze w USA.

Natomiast ekipa z Kessell Run Transmission, czyli rzetelne źródło w temacie Star Wars napisali w poście w mediach społecznościowych, że co prawda aktor jest na celowniku Lucasfilmu, nie chodzi o rolę Thrawna. Co dziwne, jakiś czas później ten tweet został przez nich usunięty. Przez lata jednak faworytem do roli Thrawna był Benedict Cumberbatch, więc RDJ byłby zupełnie innym wyborem.

Plotki natomiast pojawiają się, bo Wielki Admirał Thrawn ma niedługo zadebiutować w wersji aktorskiej. Do tej pory znany był z książek oraz serialu animowanego

Niedługo trzeba było czekać na fanowską grafikę obrazująca RDJ w tej roli:

