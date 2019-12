Wiedźmin - kiedy ruszą prace na planie 2. sezonu? Nowa kostiumografka

Jeszcze przed premierą serialu Wiedźmin, platforma Netflix ogłosiła powstanie 2. sezonu. Producent Tomasz Bagiński w ostatnich wywiadach mówił, że myślami ekipa jest już nad kolejną odsłoną. Teraz portal Redanian Inteligence publikuje informację, która wskazuje na rozpoczęcie prac na planie.

Na podstawie listy agencji produkcyjnych, dziennikarze portalu wnioskują, że zgodnie z poprzednimi raportami, zdjęcia do 2. sezonu ruszą 17 lutego 2020 roku. Przy okazji pojawiła się też informacja, że w kolejnej serii nad kostiumami pracować będzie Lucinda Wright, kostiumografka w m.in. serialu Doktor Who. Nie wiadomo czy będzie pomagała aktualnemu kostiumografowi, Timowi Aslamowi, czy może go zastąpi.

Wiele wskazuje także na to, że w 2. sezonie powróci Royce Pierreson w roli czarodzieja Istredda. Opublikował zdjęcie na swoim Instagramie, które świadczy o jego przygotowaniach. Czyżbyśmy adaptacji opowiadania Okruch lodu doczekali się dopiero w drugiej odsłonie? A może twórcy zdecydowali się rozszerzyć rolę tej postaci w świecie wiedźmina? Na razie trudno odpowiedzieć na te pytania, kiedy pierwszy sezon dopiero przed nami.