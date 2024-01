Wiedźmin - Laurence Fishburne w 4. sezonie! Zagra ulubieńca fanów książek

fot. materiały prasowe

Oficjalnie Laurence Fishburne w 4. sezonie Wiedźmina zagra Emiela Regisa, który szybko stał się ulubieńcem fanów wiedźmińskiego uniwersum. Był obecny w grach, ale przede wszystkim stworzył go sam Andrzej Sapkowski w powieści Chrzest ognia. Regis to mądry cyrulik i zielarz z tajemniczą przeszłością, który dołącza do Geralta w jego podróży.

Laurence Fishburne jest znany z trylogii Matrix, czy serii John Wick, w której występował we wszystkich czterech częściach. W ostatnich latach oglądaliśmy go w takich produkcjach jak Akademia dobra i zła, Wszystkie stare noże, Lodowy szlak, czy Ant-Man i Osa. Tak aktor komentuje swój angaż:

- Cieszę się, że dołączyłem do obsady serialu i z ekscytacją wyczekuję odkrywania świata Wiedźmina.

W obsadzie powracają Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) i Joey Batey (Jaskier). Tym razem w rolę Geralta z Rivii wcieli się Liam Hemsworth, który od tego sezonu zastąpił Henry'ego Cavilla. Cavill podjął decyzję o rezygnacji serialu po występie w 3. sezonie. Prace na planie mają ruszyć wiosną 2024 roku.

Wiedźmin - opis fabuły 4. sezonu

Tak opisuje ją Netflix:

Po szokujących wydarzeniach, które nieodwracalnie zmieniły losy świata, rozłączeni Geralt, Yennefer i Ciri muszą przemierzyć spustoszony wojną Kontynent i stawić czoła licznym wrogom. Jeśli uda im się zjednoczyć różnych nietypowych sprzymierzeńców, wśród których się znaleźli, mają szansę przetrwać chrzest ognia i ponownie się odnaleźć.

Wiedźmin - premiera 4. sezonu najpewniej w 2025 roku.