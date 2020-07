Wiedźmin - Netflix ogłasza nowy serial. Szczegóły The Witcher: Blood Origin

źródło: Netflix

The Witcher: Blood Origin to sześcioodcinkowy serial limitowany, co oznacza, że będzie opowiadać zamkniętą historię. To prequel Wiedźmina, który święcił triumfy pod koniec 2019 roku.

Historia osadzona jest 1200 lat przed wydarzeniami z serialu Wiedźmin i przedstawia zapomnianą historię rozgrywającą się w świecie elfów. Poznamy pochodzenie i losy pierwszego wiedźmina oraz zobaczymy wydarzenia, które doprowadziły do Koniunkcji Sfer, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.

Lauren Schmidt Hissrich, showrunnerka Wiedźmina, jest producentką wykonawczą. Declan De Barra (scenarzysta pierwszego serialu) będzie showrunnerem. Natomiast Andrzej Sapkowski zostanie konsultantem kreatywnym serialu, który choć inspiruje się jego książkami, opowie historię, której w powieściach nie było. Jason Brown i Sean Daniel z Hivemind oraz Tomek Bagiński i Jarek Sawko z Platige Films będą producentami wykonawczymi.

- Jako wielbiciel fantastyki jestem podekscytowany, że mogę opowiedzieć historię The Witcher: Blood Origin. Od czasu, gdy po raz pierwszy przeczytałem książkę z sagi Wiedźmina, nurtowało mnie pytanie - jak naprawdę wyglądał świat elfów przed kataklizmem, jakim okazało się przybycie ludzi? Od zawsze fascynowały mnie wzloty i upadki cywilizacji, w której na krótko przed nim rozkwitły nauka i odkrycia. Jak bezpowrotnie w procesie kolonizacji i pisania historii na nowo utracono ogromne zasoby wiedzy w tak krótkim czasie, pozostawiając jedynie urywki prawdziwych wydarzeń. Serial The Witcher: Blood Origin opowie historię świata elfów sprzed jego upadku, i co najważniejsze, odkryje dawno zapomnianą historię pierwszego Wiedźmina - mówi Declan de Barra.

- Jestem podekscytowana na myśl o współpracy z Declanem i ekipą Netflixa nad serialem The Witcher: Blood Origin . To niesamowite wyzwanie móc zgłębić świat Wiedźmina, który stworzył Andrzej Sapkowski. Nie możemy się doczekać, by przedstawić widzom nowych bohaterów i całkowicie oryginalną opowieść, która wzbogaci to niezwykle magiczne uniwersum - mówi Hissrich.

- To wspaniale, jak zgodnie z pierwotnymi planami świat Wiedźmina się powiększa. Mam nadzieję, że dzięki temu saga zyska jeszcze większe rzesze fanów - komentuje Sapkowski.

Zdjęcia do The Witcher: Blood Origin będą kręcone w Wielkiej Brytanii. Jest to serial aktorski.