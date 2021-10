Wiedźmin - poznaliśmy datę rozpoczęcia produkcji 3. sezonu

fot. Netflix

Serialowy Wiedźmin to jeden z największych hitów platformy Netflix, nie dziwi więc fakt, że nie zakończy się on na drugiej serii. Serwis Redanian Intelligence dotarł do dokumentów, które zdradzają datę rozpoczęcia produkcji 3. sezonu - wystartuje ona już w pierwszym kwartale 2022 roku. Zaznaczono jednak, że tego typu terminy nie zawsze się sprawdzają i mogą jeszcze ulec zmianie. Jednocześnie zdradzono, że zmieni się też miejsce produkcji, bo zostanie ona przeniesiona z Arborfield Studios do Longcross Studios.

Przypominamy, że drugi sezon serialu Wiedźmin zadebiutuje na Netflixie już 17 grudnia tego roku. Tym razem zobaczymy m.in. wspólną podróż Geralta i Ciri do Kaer Morhen, czyli siedziby wiedźmińskiej Szkoły Wilka, gdzie Lwiątko z Cintry będzie uczyć się walki i samoobrony. W obsadzie powrócą Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan. Dołączą do nich także m.in. Kim Bodnia jako Vesemir, Yasen Atour w roli Coena, Agnes Born jako Vereena i Kristofer Hivju jako Nivellen.