Wiedźmin - nieoczekiwana postać powróci w 2. sezonie? Informacje z planu

Netflix

Wiedźmin obecnie realizowany jest w Wielkiej Brytanii. Produkcja wróciła na plan 2. sezonu w sierpniu i oznacza to pojawianie się kolejnych doniesień. Teraz portal Redanian Intelligence informuje, że w kolejnej serii powróci postać imieniem Danica, grana przez Imogen Daines. Aktorka i jej postać mają pojawić się w jednym z pierwszych odcinków wyreżyserowanych przez Stephena Surjika.

Przypomnijmy, że Danica jest prostytutką, z którą Geralt (Henry Cavill) spędził noc na początku trzeciego odcinka pierwszego sezonu. Powrót tak marginalnej postaci jest raczej zaskakujący, tym bardziej, że od jej pierwszego spotkania z Geraltem minęło sporo czasu i było to przed narodzinami Ciri. Jaką zatem rolę kobieta może odegrać w 2. sezonie?

fot. Netflix

Być może w ten sposób twórcy chcą pokazać widzom upływający czas względem poszczególnych wydarzeń z 1. sezonu, gdzie mieliśmy zaprezentowane trzy linie czasowe. Portal Redanian Intelligence sugeruje dwie możliwości: zobaczymy retrospekcje z czasów, kiedy Geralt był jednym z jej lojalnych klientów przed narodzinami Ciri, lub Danica została tzw. burdelmamą, która przybywa do Kaer Morhen razem ze swoimi prostytutkami. Wspomniany portal opisywał wcześniej, że w scenach rozgrywanych w Kaer Morhen, mają pojawić się kobiety opisywane właśnie jako prostytutki. Dlaczego miałyby się tam znaleźć? Tego nie wiadomo. Być może to również będzie elementem retrospekcji, choć kłóci się to z książkowym opisem, który wspomina, że warownia Wiedźminów jest ukrytym miejscem i nie jest powszechnie znana jego lokalizacja.

Zobacz także: Spoilery Plotka

Dodatkowo pojawiły się informacje, że na plan 2. sezonu zawitała Therica Wilson-Read, która odgrywa postać Sabriny.

https://twitter.com/netflixwitcher/status/1303674657820880897

Wiedźmin: 2. sezon - premiera w 2021 roku na platformie Netflix.