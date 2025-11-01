Przeczytaj w weekend
Wiedźmin odsłania queerowy wątek Ciri. Jest inaczej niż w książkach!

W najnowszym wywiadzie showrunnerka Wiedźmina, Lauren Schmidt Hissrich, wypowiada się na temat queerowego wątku Ciri w czwartym sezonie serialu.​ To raczej nie będzie love story z happy endem...
Czwarty sezon Wiedźmina już zadebiutował na Netflixie, przynosząc widzom kontynuację historii pełnej magii, potworów i emocji. Serial przeszedł po drodze kilka istotnych zmian, z czego największa to zdecydowanie rola Geralta (w tej roli Liam Hemsworth, a nie Henry Cavill). Ale nie tylko to rozgrzewa widzów. Na uwagę zasługuje również queerowy wątek Ciri, o którym więcej opowiada w wywiadzie showrunnerka serialu.

Słaby Hemsworth w najgorszym sezonie Wiedźmina. Recenzje nie pozostawiają złudzeń

Netflix pokazuje nową twarz Ciri

W tym sezonie Ciri przebywa z grupą wyrzutków zwanych Szczurami i zaczyna związek z dziewczyną o imieniu Mistle. Warto zaznaczyć, że w książkach ich relacja wyglądała zupełnie inaczej. Jaki w takim razie był zamysł twórców?

Przez ostatnie trzy sezony Ciri była księżniczką, najpotężniejszą osobą na Kontynencie, czyjąś córką, czyjąś wnuczką. Co zaczyna się dziać, gdy żyje dla siebie? Prawda jest taka, że ​​to nie jest typowy romans z bajki. To nie jest dla niej szczęśliwe zakończenie.

Hissrich podkreśla, że nie chodzi o klasyczny romans z happy endem - to raczej moment odkrywania siebie, swojej wrażliwości i pytania, czym w ogóle jest miłość. Ciri nigdy wcześniej nie miała takiej możliwości, więc ten wątek jest dla niej inicjacją emocjonalną i tożsamościową.

Kiedy Ciri opuszcza Mistle wszystko zaczyna się sypać. Wydawało jej się, że zdołała zbudować nową wersję samej siebie - maskę, za którą mogła się schować. Ale prawda jest taka, że Mistle zawsze widziała ją taką, jaka naprawdę jest. Czy to była miłość? A może coś zupełnie innego?

Relacja z Mistle odsłania nową stronę Ciri, własną nie czyjąś. To sposób, by zajrzeć pod maskę bohaterki i zobaczyć, kim naprawdę jest, gdy nikt nie oczekuje od niej bycia wybraną. Ale ta nowo odkryta wolność szybko zostaje wystawiona na próbę. Po brutalnych wydarzeniach związanych ze Szczurami Ciri ponownie traci grunt pod nogami. 

Źródło: Variety

