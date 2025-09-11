placeholder
Musical w 4. sezonie Wiedźmina? Zupa rybna z dodatkami tańca i śpiewu

Piosenki Jaskra w netflixowym Wiedźminie były jasnym punktem każdego sezonu. Teraz twórcy posunęli się o krok dalej, a wedle nowych doniesień w 4. serii mamy zobaczyć musical z prawdziwego zdarzenia.
Tagi:  musical 
Wiedźmin netflix
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Jaskier - Wiedźmin fot. Netflix
Netflix nie spieszy się z promocją 4. sezonu Wiedźmina. Nie podano jeszcze oficjalnej daty premiery, ale można się spodziewać, że nowy sezon zadebiutuje w okolicach końcówki września lub października. 28 października Liam Hemsworth, nowa gwiazda wcielająca się w główną rolę, pojawi się w programie Kelly Clarkson, a Wiedźmin jest jedynym projektem, nad którym ostatnio pracował, więc możliwe, że będzie to część promocji. Tak czy siak możemy się spodziewać powrotu serialu fantasy jeszcze w 2025 roku.

Pierścienie Władzy powracają! Nowa zapowiedź skupia się na legendarnym mieczu

Nowe informacje od Redanian Intelligence zdradzają ciekawą sekwencję, którą możemy zobaczyć w nowej serii. Zaadaptowany zostanie moment gotowania zupy rybnej przez Geralta, Jaskra, Milvę, Cahira oraz Regisa. Scena ta zostanie jednak znacząco rozbudowana i posłuży za moment opowiedzenia więcej o historii tych postaci i ich przeszłości. Pojawią się też retrospekcje, a bohaterem jednej z nich ma być Jaskier. Będzie prawdopodobnie utrzymana w formie barwnej opowieści barda, ponieważ w niej nie tylko Jaskier, ale i wszyscy inni obecni zaśpiewają i zatańczą.

Będzie tam również Valdo Marx i prawdopodobnie poznamy skąd taka rywalizacja pomiędzy nim a Jaskrem. A jak Wy się zapatrujecie na mały, wiedźminowy musical?

Źródło: redanianintelligence.com

