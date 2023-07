Wiedźmin - spin-off o Szczurach nakręcono w dwa miesiące? Zaskakujące doniesienia

Netflix

Szczury w książkach Andrzeja Sapkowskiego to banda rozbójników, która doświadczyła w młodym wieku okropieństw wojny i straciła przez to swój moralny kompas. Ciri natrafia na Szczury w trudnym dla siebie momencie i zostaje członkinią bandy. W serialu Wiedźmin w 3. sezonie mogliśmy zobaczyć już jedną z bohaterek drużyny, Mistle, w którą wcieliła się Christelle Elwin. Od listopada zeszłego roku wiedzieliśmy, że Netflix szykuje się do stworzenia aktorskiego spin-offa właśnie ze Szczurami w roli głównej. Teraz okazuje się, że prace nad serialem już zakończono.

Informacje pochodzą od mającego zawsze pewne informacje na temat Witcherverse portalu Redanian Intelligence. Okazuje się, że produkcja spin-offa dobiegła końca szybciej niż zakładano. Portal podaje, że po około dwóch miesiącach kręcenia, produkcja roboczo zatytułowana Riff Raff zakończyła się 1 lipca 2023 roku.

Jest to zaskakujące i dość dziwne, ponieważ początkowo dziennikarz Daniel RPK podawał, że zdjęcia będą kręcone przez 5-6 miesięcy do września 2023 roku. Serial o Szczurach miał mieć też początkowo osiem odcinków, ale w dwa miesiące nie da się nakręcić tyle materiału. Prawdopodobnie coś się zmieniło po drodze, tak jak w przypadku innego spin-offa zatytułowanego Wiedźmin: Rodowód krwi. W tamtym przypadku jednak na zmiany decydowano się w postprodukcji, a tutaj Szczury doczekały się zmiany kursu jeszcze w trakcie kręcenia.

W tym momencie trudno powiedzieć, co się dzieje z tym projektem. Możliwe, że całość została skrócona do 3-4 odcinków, ale możliwe jest też zmiana serialu na film pełnometrażowy. Zdjęcia realizowano w Cape Town Film Studios oraz lokalizacjach poza Kapsztadem. W obsadzie są: Ben Radcliffe (Giselher), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Aggy K. Adams (Iskra), Juliette Alexandra (Reef), Connor Crawford (Asse) oraz Dolph Lundgren (Brehen). Za projekt odpowiada scenarzystka Haily Hall (pracowała nad trzema odcinkami głównego serialu Wiedźmin) oraz reżyserka Mairzee Almas (Sandman, Cień i kość). Data premiery projektu nie jest znana.