Wiedźmin - stawka nigdy nie była tak wysoka. Twórcy o 3. sezonie i nowe zdjęcia

Netflix

Na stronie Netflixa Tudum, pojawił się obszerny artykuł o 3. sezonie Wiedźmina, z którego dowiadujemy się wielu ciekawych informacji, jak również mamy wypowiedzi obsady. Henry Cavill, którego po raz ostatni zobaczymy jako Geralta, ujawnił między innymi, że tym razem zagrożenie dla Ciri będzie naprawdę, nie będzie już tylko teoretyczne.

Teraz istnieje prawdziwe zagrożenie. Nie jest już tylko teoretyczne, stanie się namacalne. I to jest bardzo, bardzo duże niebezpieczeństwo. Gdziekolwiek się udadzą, wchodzą do paszczy lwa.

Z kolei showrunnerka serialu, Lauren Schmidt Hissrich powiedziała, że 3. sezon jest w pewnym sensie kulminacją emocji i uczuć, które zarysowano w poprzednich dwóch odsłonach.

Widzimy, jak wszystko na kontynencie się zmienia, co jest bardzo ekscytujące. Wojna nadeszła.

Zdaniem twórców, 3. sezon ma jeszcze mocniej podnosić stawkę i wreszcie zobaczymy liczne frakcje, których zadaniem będzie schwytanie Ciri. Uznawana jest bowiem za najpotężniejszą istotę na Kontynencie i każdy będzie chciał wykorzystać ją do własnych celów. Czytamy, że Geralt, Yennefer i właśnie Ciri, mają za sobą sporą ilość konfliktów, ale będą musieli teraz wykombinować, jak chronić siebie nawzajem. Na Kontynencie obecnie swoje Imperium zbroi Emhyr var Emreis, magowie skaczą sobie do gardeł, a elfy walczą o swoją wolność, a jednocześnie wszyscy chcą zdobyć Ciri. Jak podchodzi do tego Geralt?

Geralt bardzo nonszalancko podchodzi do tych gróźb wojny, głodu i czasu pogardy. Mówi: Słuchaj. Byłem tam, robiłem to już. To nie jest koniec świata. To będzie po prostu kolejna walka. - mówi Henry Cavill.

Dodaje, że sprawy trochę się zmieniły, bo teraz ma Ciri, o którą musi zadbać, ale też nie zmienia swojej natury i pilnuje tego, żeby pozostać neutralnym.

Wiedźmin - polityka będzie istotna w 3. sezonie

Joey Batey, a zatem odtwórca roli Jaskra przyznał, że w tym sezonie wątki polityczne będą jeszcze bardziej napięte i intensywne. Ma to być bardzo zbliżone do tego, co zawarł Andrzej Sapkowski w Czasie pogardy. Mówi, że nie może doczekać się, aż fani serialu zobaczą wreszcie w akcji Dijkstrę i Philippę Eilhart.

Wysoka stawka i narastające konflikty polityczne nie mają jednak wpłynąć na to, co zdaniem twórców jest najważniejsze w tym serialu. Chodzi o rodzinę, której serce ma dalej najmocniej bić w tym sezonie. Zdaniem showrunnerki, to już nie tylko przeznaczenie pcha bohaterów ku sobie, ale też jest to wreszcie ich świadomy wybór i dlatego chcą być ze sobą i chronić się nawzajem.

Dużą częścią jej [Ciri - przp. red.] podróży jest zaufanie, pokazanie, że jest kochana i są osoby, które się o nią troszczą. - mówi Freya Allan, odtwórczyni roli Ciri.

W artykule poświęcono trochę miejsca wydarzeniom z końcówki 2. sezonu, kiedy to Yennefer gotowa była poświęcić Ciri dla odzyskania swoich mocy. Ze słów obsady możemy wyczytać, że 3. sezon nieco się do tego zdystansuje i zobaczymy, że zarówno Geralt, jak i Ciri, ponownie przekonają się o tym, że Yennefer ma w sobie dobro.

Wiedźmin - zdjęcia z 3. sezonu

Wiedźmin

Schmidt Hissrich wspomniała też o tym, że dominują na Kontynencie odcienie szarości i nikt nie jest do szpiku kości zły lub wyłącznie dobry. Wspomina Emhyra, który jest przekonany o tym, że czyni dobrze i ma to być eksplorowane w nowym sezonie. Dodaje jednak, że nie będzie jedynym zagrożeniem dla bohaterów, bo w cieniu czai się ktoś jeszcze. Nie chciała jednak ujawnić, kto to będzie (możemy się domyślać, że chodzi o Vilgefortza).

Przypomnijmy, że kolejny sezon serialu będzie adaptował wątki z drugiego tomu wiedźmińskiej sagi zatytułowanego Czas pogardy. To tej części Ciri udaje się razem z Yennefer do Aretuzy, szkoły czarodziejek. Geralt z kolei zostaje wplątany w intrygi wewnątrz grupy czarodziejów, przez co dochodzi do przewrotu na wyspie Thanedd.

Zobacz także:

Wiedźmin zadebiutuje na platformie Netflix 29 czerwca 2023 roku i będzie to pierwsza część sezonu licząca 5 odcinków. Druga ma pojawić się 27 lipca i zawierać będzie odcinki 6-8.