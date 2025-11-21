Wiedźmin wkracza do kolejnego uniwersum. Geralt, Ciri i inni trafią do gry Sword of Convallaria
Studio CD Projekt RED nawiazało współpracę z twórcami Sword of Convallaria. Ta dostępna na PC oraz urządzeniach mobilnych taktyczna produkcja otrzyma zawartość z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.
Geralt z Rivii zaliczył już gościnne występy w wielu grach — pojawił się między innymi w Monster Hunter: World czy Soulcalibur VI. Na tym jednak nie koniec, bo niedawno zapowiedziano jego udział w Sword of Convallaria, jRPG z taktyczną, turową walką, dostępnym w modelu free-to-play na PC oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Poniżej możecie zapoznać się z klimatycznym, animowanym zwiastunem przedstawiającym Geralta oraz Yennefer w akcji.
Na oficjalnym profilu gry w serwisie X ujawniono nieco więcej szczegółów na temat współpracy. Osoby, które zalogują się do gry między 28 listopada a 22 stycznia, mogą za darmo otrzymać postać Ciri. Pozostałe postacie — Geralt, Yennefer oraz Triss — będą dostępne w ramach losowań znanych z gier typu gacha. Nie zabraknie także dodatkowej zawartości kosmetycznej oraz ograniczonego czasowego wydarzenia, w ramach którego gracze zmierzą się z Panem Lasu.
Źródło: youtube.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
17
lis
Rachunek gwiazd
17
lis
Teatr cieni
18
lis
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
19
lis
Diabelstwò
19
lis
Szampańskie święta
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1945, kończy 80 lat