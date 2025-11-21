fot. materiały prasowe

Geralt z Rivii zaliczył już gościnne występy w wielu grach — pojawił się między innymi w Monster Hunter: World czy Soulcalibur VI. Na tym jednak nie koniec, bo niedawno zapowiedziano jego udział w Sword of Convallaria, jRPG z taktyczną, turową walką, dostępnym w modelu free-to-play na PC oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Poniżej możecie zapoznać się z klimatycznym, animowanym zwiastunem przedstawiającym Geralta oraz Yennefer w akcji.

Na oficjalnym profilu gry w serwisie X ujawniono nieco więcej szczegółów na temat współpracy. Osoby, które zalogują się do gry między 28 listopada a 22 stycznia, mogą za darmo otrzymać postać Ciri. Pozostałe postacie — Geralt, Yennefer oraz Triss — będą dostępne w ramach losowań znanych z gier typu gacha. Nie zabraknie także dodatkowej zawartości kosmetycznej oraz ograniczonego czasowego wydarzenia, w ramach którego gracze zmierzą się z Panem Lasu.