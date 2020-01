Wiedźmin tak, Nutella nie. Urzędnicy z Katowic zmierzyli się z nietypowymi imionami Polaków

Portal Wiadomosci.dziennik.pl poinformował, że w minionym roku w Katowicach najczęściej pojawiające się imiona to Jan i Zuzanna. Pojawiły się jednak także nietypowe imiona, które często nawiązywały do kultury popularnej. Sukces serialu Wiedźmin być może zainspirował kilku rodziców do nazwania swoich dzieci imionami postaci wykreowanych przez Andrzeja Sapkowskiego. Urzędnicy z Katowic zgodzili się zatem na to, aby nazwać dziecko imieniem... Wiedźmin.

Zaakceptowano także imiona takie jak Meriad czy Horyw. Urzędnicy nie zgodzili się jednak na nadanie imion takich jak Joint, Koka, Pipa, Rambo czy Nutella. Odrzuconym imieniem związanym z popkulturą jest też... Batman. Pomysły Polaków jeśli chodzi o imiona potrafią zaskoczyć.