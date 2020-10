Wiedźmin: nowe zdjęcia z planu. Trzeci sezon serialu jest już pewny? Na to wygląda

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Podobno 3. sezon serialu Wiedźmin dostał już od Netflixa zielone światło. Po tym, jak pierwszy sezon produkcji opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego stał się jednym z największych hitów platformy w historii, Netflix zabrał się za pracę nad kontynuacją, na planie której zdjęcia zostały już wznowione po wymuszonej pandemią przerwie. O "trójce" nie padło dotychczas ani słowo, wygląda jednak na to, że jest już pewna.

Jak zauważa rzetelne źródło informacji dotyczących prac nad serialem, Redanian Intelligence, trzeci sezon Wiedźmina został dodany do bazy danych Gildii Amerykańskich Scenarzystów, potwierdzając, że klamka zapadła, a kolejna seria jest już pewna, choć Netflix nic jeszcze publicznie nie ogłosił.

Oczywiście, do czasu potencjalnego rozpoczęcia produkcji 3. serii (zapewne w 2022 roku) wiele może się zmienić. Niczego nie można być pewnym, dopóki nie potwierdzi tego sam Netflix, a na to prawdopodobnie poczekamy aż do premiery 2. sezonu w przyszłym roku. Możemy jednak zakładać, że jest to w istocie jedynie formalność.

W sieci pojawiły się też nowe zdjęcia z planu drugiej serii. Możemy zobaczyć na nich m.in. Ciri w nowym stroju:

https://twitter.com/RedanianIntel/status/1311762300991401985