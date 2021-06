Wiedźmin - wideo z Geraltem promujące 2. sezon pokazuje Kaer Morhen? Easter eggi i spekulacje

Na pierwszym kadrze trudno stwierdzić jednoznacznie, gdzie znajduje się Geralt. Widzimy, że jest ranny w nogę. To rana odniesioną po ataku Utopców pod koniec 1. sezonu. Zakładam, że jest to pierwszy odcinek nowej serii i razem z Ciri podróżują do Kaer Morhen. Po drodze jednak otrzymamy adaptację opowiadania Ziarno prawdy oraz konfrontację Geralta z potworem Nivellenem. W każdym razie Biały Wilk jest gotowy do walki, o czym świadczy wyciągnięty miecz.