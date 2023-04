Netflix - walka z współdzieleniem kont w Polsce już niebawem? Będzie też blokowanie urządzeń

Netflix

Netflix opublikował wczoraj raport podsumowujący pierwszy kwartał 2023 roku, dzieląc się jednocześnie nowymi informacjami na temat głośno dyskutowanej w ostatnich miesiącach strategii walki firmy z współdzieleniem kont przez użytkowników platformy. Z komunikatów dowiedzieliśmy się, że serwis planuje "szerokie wdrożenie" planów płatnego udostępniania subskrypcji w drugim kwartale obecnego roku, które ma objąć "zdecydowaną większość" krajów, w których Netflix oferuje swoje usługi. Choć lista państw nie została wymieniona, trudno nie dojść do wniosku, że nowa polityka platformy jest coraz bliżej Polski.

Netflix - blokowanie urządzeń

Na tym jednak nie koniec. Netflix zapowiedział, że zamierza blokować urządzenia, które będą próbowały obejść ograniczenia w zakresie współdzielenia kont i uzyskać dostęp bez uiszczenia odpowiedniej opłaty. Innymi słowy: każdy, kto zechce korzystać z subskrypcji osoby, z którą nie dzieli gospodarstwa domowego, musi liczyć się ze zbanowaniem swojego laptopa, telewizora, telefonu czy innego urządzenia. Streamingowy gigant twierdzi, że będzie w stanie wykryć tego typu procedury, a do blokady ma dojść po pewnym czasie, po wcześniejszym wysłaniu komunikatów o konieczności założenia własnego konta bądź dodania dodatkowego urządzenia przez właściciela głównego konta - inne szczegóły nie zostały jednak podane do publicznej wiadomości.

W liście skierowanym do akcjonariuszy Netflix pisze:

W pierwszym kwartale 2023 roku uruchomiliśmy płatne udostępnianie konta w czterech krajach i jesteśmy zadowoleni z wyników. Planujemy szerokie wdrożenie tej polityki, także w Stanach Zjednoczonych, w drugim kwartale.

Sukces płatnego planu udostępniania kont

Informację o "większości krajów" podał z kolei dyrektor współzarządzający, Greg Peters, obwieszczając przy okazji, że ceny będą różnić się w zależności od poszczególnych rynków. Przypomnijmy, że w lutym br. Netflix wprowadził w Kanadzie, Nowej Zelandii, Hiszpanii i Portugalii opcję dodania subkonta (jednego lub dwóch) do konta głównego za dodatkową opłatą. Polityka ta przyniosła finansowy sukces w Kanadzie, którą firma traktuje jako papierek lakmusowy dla przewidywania zachowań klientów w USA. Liczba subskrybentów wzrosła, większy jest również poziom wzrostu przychodów, tempem przewyższając na tym polu Stany Zjednoczone.

Co ciekawe, Netflix raz jeszcze podkreślił, że subskrybenci będą mogli korzystać z usługi w trakcie podróży czy logując się na swoje konto na nowym urządzeniu - np. w hotelu w trakcie wakacji.

Netflix - wzrost liczby użytkowników

Wiemy już także, że liczba klientów Netfliksa w skali globalnej w pierwszym kwartale 2023 roku zwiększyła się o 1,75 mln użytkowników (wzrost o 4,9% rok do roku), dobijając do ogólnego poziomu 232,5 mln kont na całym świecie. Przychody w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku wzrosły o 3,7% do kwoty 8,16 mld USD. Wzrost liczby użytkowników i przychodów był jednak mniejszy, niż początkowo zakładano.

Netflix - najlepsze filmy, które można obejrzeć w serwisie w kwietniu 2023 roku

Donnie Brasco