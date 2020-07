Wielka i The Kominsky Method - będą kolejne sezony seriali Hulu i Netflixa

materiały prasowe HBO GO

Wielka jest serialem satyrycznym opowiadającym o carycy Katarzynie Wielkiej w krzywym zwierciadle. W premierowym sezonie widzowie (w Polsce można oglądać serial na HBO GO) zobaczyli przyjazd młodej dziewczyny (Elle Fanning) do Rosji, aby wziąć udział w aranżowanym ślubie z carem Piotrem (Nicholas Hoult). Teraz portal Deadline donosi, że Hulu zdecydowało się przedłużyć produkcję na 2. sezon. Nie otrzymaliśmy dokładnych danych jeśli chodzi o oglądalność, ale władze platformy są bardzo zadowolone i dawno żadna komediowa produkcja nie osiągnęła tak świetnych rezultatów w ich serwisie.

Z kolei Chuck Lorre, twórca serialu The Kominsky Method od Netflixa, zapowiedział, że produkcja doczeka się 3. sezonu. Będzie to jednak finałowy sezon produkcji. Fabuła skupia się na dwóch starzejących się panach - pierwszy z nich, Sandy Kominsky, to były aktor, który wiele lat temu odniósł sukces, a teraz, na stare lata, sam uczy młodszych aktorstwa. Norman Newlander jest zaś jego agentem i dobrym przyjacielem, który pomaga Sandy'emu radzić sobie z wizją starzenia się i przemijania oraz z problemami współczesnego i modnego Hollywood. W głównych rolach powrócą Michael Douglas i Alan Arkin.

fot. Netflix