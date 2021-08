Wielka - kiedy premiera 2. sezonu? Teaser zdradza datę

materiały prasowe

Wielka była promowana podczas panelu platformy Hulu na TCA. Udział wzięli twórca Tony McNamara, Nicholas Hoult, Elle Fanning i producentka Marian Macgowan. Przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, kiedy premiera 2. sezonu Wielkiej! Odbędzie się ona 19 listopada 2021 roku w USA. Data polskiej premiery nie jest jeszcze znana.

Fanning wyjawia, że rodzicielstwo jest istotnym tematem 2. sezonu, bo jej postać musi zmagać się z faktem, że niebawem będzie matką. Patrzy na to pragmatycznie, bo dopóki jest w ciąży, jest bezpieczna i rywal nie będzie próbować jej zabić. Hoult natomiast mówi ,że jego bohater będzie uwięziony i wykorzysta ten czas do usprawnienia siebie: m.in. nauczy się języka francuskiego.

Wielka - teaser 2. sezonu

Twórcy natomiast zapowiadają, że pod kątem sposobu opowiadania historii i konwencji, utrzymali to, co podobało się widzom przy pierwszym sezonie. Czytamy, że już myślą o 3. sezonie. McNamara tłumaczy jednak, że nie wie, ile sezonów będzie, bo skupia się na tworzeniu historii sezon po sezonie. Uważa, że ma tak świetne postacie, do których zawsze coś da się fajnego wymyślić.