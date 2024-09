Wielki Moff Tarkin powraca... do sądu!

fot. materiały prasowe

Możliwość odtworzenia wizerunku zmarłych gwiazd zawsze była kontrowersyjną kwestią. Nic dziwnego, że firma stanie przed sądem z powodu wykorzystania wyglądu legendy kina grozy Petera Cushinga. Zaskakujące jednak jest to, że chodzi o film Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie z 2016 roku.

W świetnie przyjętym Łotr 1 użyto CGI do odtworzenia postaci Wielkiego Moffa Tarkina. Brytyjski aktor Peter Cushing, który w 1977 tak świetnie zagrał Tarkina roku w Gwiezdne wojny: Część IV – Nowa nadzieja, zmarł w 1994 roku w wieku 81 lat, a więc jeszcze przed wydaną w 1997 roku cyfrowo ulepszoną edycją specjalną Gwiezdnych wojen.

fot. materiały prasowe

Pomimo tego, że film został wydany osiem lat temu, Disney obecnie staje przed prawnym wyzwaniem związanym z cyfrowym odtworzeniem Cushinga w Łotr 1.

Pozew, który został złożony jeszcze w 2019 roku, wniosła londyńska firma filmowa Tyburn Film Productions, założona przez Kevina Francisa, jednego z najstarszych przyjaciół Cushinga. Firma domaga się odszkodowania od Lunak Heavy Industries, producenta Łotr 1 należącego do Disneya, oraz Lucasfilm, a także od nieżyjących już wykonawców testamentu Cushinga i Associated International Management, agencji reprezentującej aktora do czasu jego śmierci.

Źródło: Lucasfilm

Tyburn Film Productions twierdzi, że krótko przed jego śmiercią zawarła z Peterem Cushingiem umowę, która zakazywała użycia bez zgody jego wizerunku za pomocą efektów specjalnych.

Lucasfilm i Lunak Heavy Industries argumentowały, że na podstawie jego umowy z Nowej nadziei nie uważały, iż potrzebują zgody na odtworzenie wizerunku Cushinga. Firmy filmowe zawarły także umowę z wykonawcami testamentu Cushinga na użycie jego wizerunku za opłatą wynoszącą około 36 000 dolarów.

Disney twierdził, że Kevin Francis domaga się „niesłusznego wzbogacenia” poprzez żądanie odszkodowania w wysokości ponad 650 000 dolarów.

Źródło: materiały prasowe

Sąd w Wielkiej Brytanii odrzucił wniosek Lucasfilm i Lunak Heavy Industries z grudnia o oddalenie pozwu. Sędzia Tom Mitcheson KC orzekł, że proces powinien się odbyć. Choć sędzia stwierdził, że „daleko mu do przekonania”, że Tyburn Film Productions odniesie sukces, uznał, że sprawa nie jest „bezzasadna” i wymaga „pełnego dochodzenia opartego o fakty”.

w Łotr 1 sposób poruszania się Tarkina odgrywał brytyjski aktor Guy Henry, a twarz Petera Cushinga została cyfrowo dodana w postprodukcji. Wielu fanów twierdzi, że końcowy efekt wywołuje wrażenie „doliny niesamowitości” (uncanny valley). I trudno się z nimi nie zgodzić.

fot. twitter.com/TheSWLegacy

Jednak ogromny postęp technologii deepfake sprawia, że cyfrowe rekreacje są dziś znacznie bardziej realistyczne – nieautoryzowane rekreacje aktorów przy użyciu sztucznej inteligencji były jednym z głównych powodów strajku SAG-AFTRA – więc nie zdziwimy się, jeśli w niedługiej przyszłości pojawi się więcej tego typu pozwów.

fot. twitter.com/TheSWLegacy