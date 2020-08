Wii Boy Color – konsola Nintendo Wii w skórze Game Boya

Źródło: Twitter / @GingerOfMods

Użytkownik Twittera o nicku @GingerOfMods postanowił tchnąć w konsolę Nintendo Wii nowe życie i uniezależnić ją od telewizora. Tak zrodziła się nietuzinkowa replika Game Boya Color przystosowana do odtwarzania gier z Wii oraz GameCube’a.

W internecie można co prawda znaleźć wiele autorskich, przenośnych wersji retrokonsol, jednak sprzęt od @GingerOfMods wyróżnia się na ich tle. Nie mamy tu bowiem do czynienia z emulatorem konsoli sprzed lat odpalonym na Raspberry Pi bądź telefonie z Androidem. Autor wykorzystał oryginalną elektronikę i poddał ją modyfikacjom, które umożliwiły wtłoczenie jej do znacznie mniejszej obudowy wykonanej w technologii druku 3D.

Sercem urządzenia jest płyta główna z Nintendo Wii (model RVL, ze wsteczną kompatybilnością dla GameCube’a) podpięta do wyświetlacza IPS o rozdzielczości 480p pozyskanego z samochodowego systemu kamery cofania. Podzespoły zasilane są za pośrednictwem dwóch klasycznych baterii litowo-jonowych o pojemności 18650 mAh bądź poprzez złącze USB-C, które służy również do transferu gier. Te z kolei zapisywane są na pamięci USB, a wszystko chłodzone jest za pomocą wentylatora umiejscowionego z tyłu obudowy.

Sporo pracy wymagało także opracowanie systemu sterowania, który sprawdziłby się w przenośnej wersji Wii. Moder wykorzystał gałki analogowe z Nintendo Switcha, część przycisków przełożył z Nintendo DS Lite, a wszystko to spiął na elektronice z pada od GameCube’a. Konieczne było także wprowadzenie pewnych modyfikacji programistycznych, aby umożliwić tak skonstruowanemu kontrolerowi obsługę interfejsu systemowego konsoli Nintendo Wii.

Udało się, a oto jak ta nietypowa konsola prezentuje się w pełnej krasie:

Według @GingerOfMods baterie zainstalowane w Wii Boy Color wytrzymają od 2 do 3 godzin gry, po tym czasie konieczne będzie naładowanie ich bądź podłączenie sprzętu do power banku. To dość przeciętny wynik, ale trzeba pamiętać, że Wii nie była konsolą przenośnią zaprojektowaną w taki sposób, aby pobierała możliwie jak najmniej prądu.