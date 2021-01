Wikingowie - koniec serialu usatysfakcjonował? Twórca komentuje wydarzenia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HISTORY

Finałowe odcinki serialu Wikingowie są już dostępne na Netflixie. Jest to koniec historii opowiadanej w sześciu sezonach od 2013 roku. Chociaż pierwsze sezony biły rekordy popularności od połowy serial zaczynał zbierać cięgi krytyki. Czy zakończenie usatysfakcjonowało widzów? Każdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie.

Natomiast twórca i scenarzysta Wikingów, Michael Hirst w nowym wywiadzie udzielonym portalowi EW.com zdecydował się skomentować zamknięcie sagi i wyjaśnić, dlaczego ostatni odcinek jest właśnie taki, jak widzieliśmy.

Ostatnia scena pokazuje, jak Ubbe i Floki siedzą na plaży w Ameryce Północnej i patrzą na zachodzące słońce. Michael Hirst zdradza, że bohaterowie dokładnie wylądowali w Nowe Fundlandii, czyli wyspie u wybrzeży Ameryki Północnej. Tłumaczy, że sam pomysł ewoluował, ale wiedział, że na pewno Ubbe i Torvi tutaj dotrą i spotkają Flokiego. Rozważał uśmiercenie Flokiego, ale uznał, że bardziej pozytywne zakończenie będzie tu lepiej pasować.

- Wiedziałem, że Floki pojawi się w Nowym Świecie. Jest on zbyt ważną postacią, by pozostawić go na dnie wulkanu. W pewien sposób jest on duszą tego serialu. Musiałem więc zakończyć jego historię w satysfakcjonujący sposób - tłumaczy.

Według Hirsta Floki odnalazł tam swój wewnętrzny spokój. Wyjaśnia, że porażka na Islandii go zniszczyło i wypaliła. Chciał nawet, aby Floki cytująe wiersz Roberta Lowella powiedział w rozmowie z Ubbe, że jego umysł nie działa prawidłowo, ale ostatecznie aktor grający Flokiego stwierdził, że nie chce tego dialogu. Coś mu w nim nie pasowało, ale Hirst nie wyjaśnił szczegółów.

Twórca wyjaśnia, że nie żałuje swoich decyzji i nie czuje, że chciałby, aby któryś bohater przeżył dłużej, niż to widzieliśmy. Jego zdaniem wątki każdej postaci naturalnie dobiegł końca. Zdradza też ciekawostkę: w pierwszej wersji zarysu fabuły Ragnar miał zginąć na końcu pierwszego sezonu.

- Pomimo tego, że jest w tym serialu wiele śmierci i tragedii, kończymy go z dozą optymizmu. Z poczuciem, że oglądaliśmy heroiczne czyny - mówi Hirst.