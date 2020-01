Wikingowie - Polka w serialu. Zobacz zdjęcia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Informowaliśmy, że Polka pojawi się w serialu Wikingowie. Chodzi o oczywiście o znaną piosenkarką Annę Marię Jopek, która będzie śpiewać w jednym odcinku w kluczowej scenie. W samym Wikingach pojawi się jeszcze jedna piosenka polskich artystów. Według zapowiedzi są to dwie najważniejsze sceny w historii serialu. Za oba utwory odpowiada polski Teatr Pieśni Kozła z Wrocławia.

Z tego, co wiemy, piosenki nie zostały nagrane w języku angielskim, tylko w gaelickim, więc będą idealnie wpasowane w klimat Wikingów. Na razie nie wiadomo dokładnie, w jakich ważnych momentach je usłyszymy

Wikingowie - Polka w serialu

Wiemy, że Annę Marię Jopek zobaczymy już w 6. odcinku, a towarzyszy jej Maciej Rychły grający na sierszeńkach, czyli wielkopolskich dudach. W 7. odcinku natomiast pojawi się druga piosenka z wokalem Moniki Dryl, na planie którą wykonała Georgia Hirst (Torvi).

Muzykę przygotował Maciej Rychły, a autorką tekstu jest Alicja Bral. Joy Dunlop dokonała tłumaczenia na język gaelicki, a wykonanie muzyczne wyreżyserował Grzegorz Bral z Teatru Pieśni Kozła.

Wikingowie: sezon 6, odcinek 6 - Anna Maria Jopek

Tak komentuje swój udział sama Anna Maria Jopek:

- W serialu tak naprawdę robię to, co robię zawodowo, czyli śpiewam. Na planie filmowym stałam z Maćkiem Rychłym w takiej nieprawdopodobnej, biesiadnej sali. Pracowało tyle kamer równocześnie, nigdy nie widziałam czegoś też tak olbrzymiego. Nie potrafię grać, nigdy nie gram z playbacku – zawsze staram się robić wszystko na żywo. Jak byliśmy na planie i było dużo dubli, kilka razy podłożyliśmy się pod odtwarzany dźwięk. Bardzo chciałam zagrać ten utwór na żywo – tak, by zgromadzeni aktorzy nas wysłuchali. I zrobiliśmy to – wszyscy płakali ze wzruszenia.

A tak zaproszenie polskich artystów komentuje Michael Hirst, twórca Wikingów:

- Obejrzałem nagranie spektaklu Teatru Pieśń Kozła dzięki mojemu przyjacielowi Robertowi McDowellowi z Summerhall i byłem zauroczony wyjątkową techniką wokalną aktorów, sposobem, w jaki budowali emocje nie za pomocą słów, ale głosu i prostych instrumentów. Bardzo zależało mi na tym, by zaangażować ich do „Wikingów”, których tworzę już od sześciu lat. Teraz, kiedy serial zbliża się do końca, chciałem pożegnać się z tą produkcją w szczególny, muzycznie niezwykły sposób. W Polsce Anna Maria Jopek to wyjątkowa postać, artystka o wysublimowanym, nadzwyczajnym głosie. Z kolei współpraca z Alicją i Grzegorzem Bralami zaowocowała narracyjną i muzyczną opowieścią, która przenosi kompozycję – zwykle stanowiącą tło – na poziom samej fabuły, uzupełniając ją, a głosowi nadając wiodącą rolę w odzwierciedlaniu i podkreślaniu obrazu widocznego na ekranie. Ich udział w „Wikingach” był wyjątkowy, a dla mnie osobiście głęboko poruszający. Anna Maria Jopek zaśpiewała po szkocku, którego nikt nie rozumiał, ale kiedy skończyła pieśń ja, cała ekipa i wszyscy aktorzy płakaliśmy. Mam nadzieję, że widzowie w Polsce docenią niesamowity wkład artystów w to filmowe dzieło, ich niezwykłe umiejętności oraz że będą z nich dumni.

Wikingowie - zdjęcia z 6. odcinka

W nim właśnie wystąpi Anna Maria Jopek. Jego emisja w Polsce zaplanowana jest na 9 stycznia na kanale HISTORY. Zobaczcie galerię: