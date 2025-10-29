fot. materiały prasowe

Wildcat to nowy film akcji stworzony z myślą o platformach streamingowych. Jego reżyserem jest doświadczony w tym gatunku James Nunn, który słynie z efektownych scen walk. Zrealizował dwa wyjątkowe filmy akcji ze Scottem Adkinsem - Jeden strzał oraz Jeszcze jeden strzał – które zostały nakręcone w taki sposób, by tworzyć iluzję jednego ujęcia bez cięć. Nowy film Nunna jest bardziej tradycyjny w formie, ale fani z pewnością dostrzegą jego charakterystyczne podejście do scen akcji - reżyser zawsze dba o dobrą pracę kamery i czytelny montaż, dzięki czemu widz wszystko dobrze widzi.

Wildcat - zwiastun

Zobaczcie Kate Beckinsale w akcji!

Wildcat - opis fabuły

Historia skupia się na drużynie byłych komandosów, którzy muszą współpracować, by dokonać desperackiego skoku. Wszystko po to, aby uratować życie ośmioletniej dziewczynki.

W obsadzie akcyjniaka znaleźli się również Lewis Tan (seria Mortal Kombat) oraz legendarny Charles Dance jako czarny charakter.

Wildcat - premiera światowa na streamingu odbędzie się 25 listopada. Na razie nie wiadomo, czy tego dnia film trafi również na polski rynek.