Wilkołak nocą 2 - będzie kontynuacja? Oto odpowiedź reżysera

Z okazji nadchodzącego Halloween, Wilkołak nocą nabrał barw na Disney+. Choć nie wiadomo, czy kontynuacja tego filmu powstanie, są na to duże szanse. Nowe informacje od reżysera filmu, Michaela Giacchino, niejako to sugerują.

Wilkołak nocą 2 powstanie?

Oto, co powiedział Giacchino w wywiadzie dla Collidera:

- Zawsze jest o czym rozmawiać. Ale wiesz, dopóki ktoś nie zdecyduje się wydać ani grosza, nic się jeszcze nie dzieje. Miejmy więc nadzieję. Marzę o tym, aby było coś więcej z tymi postaciami. Bardzo chciałbym, i mam pomysły na to, co chciałbym z nimi zrobić. To wszystko jest szalone i wariackie, ale myślę, że to jedyny sposób, aby tego dokonać. Więc, mam nadzieję, że pewnego dnia będę miał na to okazję.

Wilkołak nocą w kolorze - zdjęcia

Wilkołak nocą - fabuła, obsada

Tajna grupa łowców potworów zbiera się w Bloodstone Manor po śmierci ich przywódcy, Ulyssesa Bloodstone'a i bierze udział w tajemniczej, śmiertelnej rywalizacji o potężny relikt, który postawi ich twarzą w twarz z niebezpiecznym potworem. Wszystko to ma na celu wybranie nowego lidera klanu.

W obsadzie produkcji występują: Gael Garcia Bernal jako Jack Russell, Laura Donnelly jako Elsa Bloodstone, Harriet Sansom Harris jako Verusa, Al Hamacher jako Billy Swan, Eugenie Bondurant jako Linda, Kirk Thatcher jako Jovan, Leonardo Nam jako Simon. Występują także Jaycob Maya i Daniel J. Watts.