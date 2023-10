Koło czasu - powstaje spin-off. Reżyser tworzył animacje DC i Marvela

fot. Amazon Prime Video

Amazon i Sony pracują nad spin-offem Koła czasu, lecz w wersji animowanej. Produkcję zatytułowano jako The White Tower. Fabuła ma być oryginalną historią osadzoną w uniwersum Roberta Jordana, ale nie będzie bazować na jego pracach. Prawowitym autorem historii jest Zack Stentz, scenarzysta komiksowego Thora. Wiadomo, kto wyreżyseruje projekt. Będzie to Jay Oliva, twórca ceniony za produkcje animowane.

Koło czasu - Jay Oliva wyreżyseruje animowany spin-off

Oliva odpowiadał za wiele projektów telewizyjnych dla Warner Brothers Animation, Marvel/Lionsgate, Sony oraz Disneya. Na swoim koncie ma szczególnie sporo produkcji DC, takich jak Batman DCU: Mroczny rycerz - Powrót, czesc 1 i 2, Liga Sprawiedliwych: Zaburzone kontinuum, Batman kontra Robin i wiele innych. Wykonywał także scenorysy dla hitów kinowych, w tym Człowieka ze stali oraz Ant-Mana i Deadpoola.

Reżyser wyraził ogromną wdzięczność za możliwość realizowania projektu w uniwersum Koła czasu.

Jestem podekscytowany tym, że mogę dołączyć do tego niesamowitego, kreatywnego zespołu. Seria Roberta Jordana zainspirowała mnie do zostania filmowcem, a możliwość pogłębienia stworzonego przez niego świata była moim wieloletnim marzeniem. Bogata historia The White Tower zaintrygowała mnie, a rozbudowana fabuła z książek daje zespołowi swobodę w opowiedzeniu świeżej i pomysłowej historii w znajomym świecie.

The White Tower - co wiadomo o produkcji?

Akcja filmu ma rozgrywać się w czasie poprzedzającym wydarzenia opisane w 14 powieściach Jordana oraz serialu Amazona i Sony.

Produkcja będzie filmem przygodowym, przedstawiającym losy młodej dziewczyny, obdarzonej wyjątkowym darem. Jej życie zmienia się na zawsze, gdy zło nawiedza jej górską wioskę. Pozostawiona samej sobie w niebezpiecznym świecie, bohaterka musi udać się do Białej Wieży, aby zapanować nad swoimi magicznymi umiejętnościami. Tylko wtedy będzie mogła ocalić swoją rodzinę i przyjaciół.

Producentami są Rick Selvage i Larry Mondragon, którzy odpowiadają także za produkcję wykonawczą Koła czasu. Stentz ma napisać scenariusz. Prace nad The White Tower mają rozpocząć się na początku 2024 roku.