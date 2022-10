Wilkołak nocą - przemieniony Jack Russell w pełnej okazałości na nowej grafice

Marvel

Wilkołak nocą to nowy film Kinowego Uniwersum Marvela przygotowany specjalnie na Halloween. Określany jest mianem Specjalnej Prezentacji i stanowi zamkniętą całość, chociaż trwa mniej więcej tyle, co pojedynczy odcinek serialu. Jest to pierwszy tego typu projekt, a wielu fanów ma nadzieję, że będzie to nowy trend w Marvel Studios, aby tworzyć krótkie i pomysłowe historie zawarte w jednym odcinku specjalnym.

Do sieci trafiła zamieszczona przez artystę, Billy'ego Christiana grafika z wizerunkiem Wilkołaka. Dzięki temu w żywych kolorach możemy dokładniej przyjrzeć się tytułowemu bohaterowi produkcji MCU. Zobaczcie poniżej w galerii (pierwsze zdjęcie).

Wilkołak nocą

Zobacz także:

Film dostępny na platformie Disney+.