Will Smith wskazuje swoje najlepsze i najgorsze role w filmach. Wybór zaskakuje?

Will Smith w ostatnim czasie udziela sporo wywiadów, w których szczerze odpowiada na pytania dziennikarzy. Zdradził m.in. dlaczego nie wystąpił w Legionie samobójców 2, a także dlaczego nie przyjął roli w Django. Podczas internetowej rozmowy dla GQ w programie Actually Me, zapytano go, jakie są jego zdaniem najlepsze i najgorsze filmy, w których zagrał. Jako najlepsze produkcje szybko wskazał remis pomiędzy pierwszą częścią Facetów w czarni oraz W pogoni za szczęściem. Stwierdził, że z różnych powodów są to dwa niemal perfekcyjne filmy. A który obraz wybrał jako najgorszy w swojej karierze?

Bardzo dziki Zachód Nie wiem,jest dla mnie solą w oku. Widząc siebie w skórzanych ochraniaczach na spodnie... nie lubię tego.

Warto dodać, że dla występu w tym westernie zrezygnował z roli Neo w Matrixie. Will Smith obecnie kręci w Nowym Orleanie dramat Emancipation opowiadający o niewolnictwie. 3 grudnia trafi do kin w Polsce biograficzny film King Richard o ojcu sióstr Williams, w którym zagrał tytułową rolę. W tym samym miesiącu na Disney+ będzie mieć premierę program dokumentalny Welcome to Earth, w którym Smith podróżuje dookoła świata.