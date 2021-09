Welcome to Earth - zwiastun dokumentu podróżniczego. Will Smith na krańcu świata!

fot. Disney+

Welcome to Earth jest programem dokumentalnym, który będzie się składać z sześciu odcinków. W nim Will Smith zabierze widzów w niezapomnianą podróż, w której będzie odkrywać najpiękniejsze zakątki na Ziemi, skrywające wiele tajemnic. Wraz z elitą podróżników dotrze do najbardziej spektakularnych miejsc jak wulkany czy pustynie.

W zwiastunie dokumentu podróżniczego aktor mówi, że nigdy nie wspominał się w górach, nie pływał w jeziorze, a tylko raz miał okazję znaleźć się w jaskini. W wyprawie pomagają mu doświadczeni podróżnicy: biolożka Diva Amon, polarny ekspedytor Dwayne Fields, inżynier i badacz Albert Lin, fotografka Cristina Mittermeier oraz alpinista Erik Weihenmayer.

Welcome to Earth - zwiastun

Program wyprodukowały studia Nutopia, Protozoa Pictures i Westbrooke Studios dla National Geographic. Słynny filmowiec Darren Aronofsky jest producentem wykonawczym wraz z Arim Handelem. Za muzykę do produkcji odpowiada Daniel Pemberton, który znany jest ze skomponowania muzyki do Proces Siódemki z Chicago.

Welcome to Earth - premiera w grudniu na Disney+, który nie jest dostępny w Polsce.