Paramount się zbroi. Gwiazdor z eskluzywnym kontraktem

Paramount wykonuje wiele ruchów w ciągu ostatniego miesiąca. Do kolekcji dodaje zatrudnienie kolejnego aktora, artysty muzycznego i twórcy w jednym, czyli Willa Smitha.
Wiktor Stochmal
Will Smith w filmie Ukryte piękno fot. Warner Bros.
David Ellison, nowy szef Paramount, nie próżnuje. W ciągu ostatniego miesiąca doszło w wytwórni do wielu zmian. Dokończono połączenie ze Skydance, zatrudniono twórców Stranger Things, czyli braci Duffer, na wyłączność pomimo ich dobrych relacji z Netflixem, a także zakupiono prawa do adaptacji serii gier komputerowych Call of Duty. To nie koniec wzmocnień. Popularny aktor z Oscarem w dorobku i karierą muzyczną w przeszłości także podpisał umowę z Paramount.

Nowa Lara Croft oficjalnie wybrana! Amazon podaje szczegóły serialu Tomb Raider

Chodzi o Willa Smitha. Deadline informuje, że po braciach Duffer jest kolejnym artystą, którego Paramount przekonał do siebie. On i jego firma Westbrook zajmą się tworzeniem oryginalnych filmów kinowych oraz tych w ramach istniejących już franczyz. Produkcjami oryginalnymi będą Sugar Bandist oraz Rabbit Hole. Do drugiego z wymienionych filmów scenariusz napisał autor takowego do kinowej Diuny Denisa Villeneuve'a.

Przypomnijmy, że aktor podobną umową był wcześniej związany przez wiele lat z Sony. Teraz uległo to zmianie. Na jak długo? Czas pokaże.

Will Smith - ranking filmów wg krytyków

Źródło: deadline.com

