Nowa Lara Croft oficjalnie wybrana! Amazon podaje szczegóły serialu Tomb Raider
Amazon w końcu rusza z produkcją serialu Tomb Raider. Oficjalnie potwierdzono również, że w rolę nowej Lary Croft wcieli się gwiazda Gry o tron, Sophie Turner. Z kolei Phoebe Waller-Bridge dostała do pomocy drugiego showrunnera - poznajcie szczegóły.
Na oficjalne potwierdzenie tego, kto zagra nową Larę Croft, czekaliśmy blisko 10 miesięcy. Teraz wiemy już, że w rolę kultowej postaci popkultury, którą wcześniej na wielkim ekranie portretowały Angelina Jolie i Alicia Vikander, w szykowanym przez Amazon MGM Studios serialu Tomb Raider wcieli się Sophie Turner, 29-letnia Brytyjka, znana przede wszystkim jako Sansa Stark z Gry o tron i młodsza wersja Jean Grey z filmów o X-Menach. Przypomnijmy, że aktorka negocjacje w tej sprawie rozpoczęła pod koniec zeszłego roku.
Minęły również przeszło 3 lata od momentu, gdy po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, że scenariusz do serialu Tomb Raider pisze Phoebe Waller-Bridge, twórczyni produkcji Fleabag i Obsesja Eve. Amazon potwierdza, że będzie ona showrunnerką, scenarzystką i producentką wykonawczą, przy czym w pracach pomoże jej drugi showrunner i zarazem producent wykonawczy, Chad Hodge. Z kolei reżyserem ma być Jonathan Van Tulleken, który w tej samej roli odpowiadał wcześniej m.in. za Szoguna czy Złodzieja dragów.
Prace na planie rozpoczną się 19 stycznia 2026 roku. Produkcja ma docelowo zadebiutować na platformie Amazon Prime Video.
Turner o podążaniu śladami Angeliny Jolie i Alicii Vikander
Tak dzisiejsze rewelacje skomentowała Sophie Turner:
Oficjalne oświadczenie opublikowała też Waller-Bridge:
Najgorsze filmy na podstawie gier według redakcji naEKRANIE. Niektóre bawią, o innych zechcecie zapomnieć
Data premiery nie jest jeszcze znana, przy czym z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że będzie ona miała miejsce w 2027 roku.
Źródło: Deadline
