Nowa Lara Croft oficjalnie wybrana! Amazon podaje szczegóły serialu Tomb Raider

Na oficjalne potwierdzenie tego, kto zagra nową Larę Croft, czekaliśmy blisko 10 miesięcy. Teraz wiemy już, że w rolę kultowej postaci popkultury, którą wcześniej na wielkim ekranie portretowały Angelina Jolie i Alicia Vikander, w szykowanym przez Amazon MGM Studios serialu Tomb Raider wcieli się Sophie Turner, 29-letnia Brytyjka, znana przede wszystkim jako Sansa Stark z Gry o tron i młodsza wersja Jean Grey z filmów o X-Menach. Przypomnijmy, że aktorka negocjacje w tej sprawie rozpoczęła pod koniec zeszłego roku.

Minęły również przeszło 3 lata od momentu, gdy po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, że scenariusz do serialu Tomb Raider pisze Phoebe Waller-Bridge, twórczyni produkcji Fleabag i Obsesja Eve. Amazon potwierdza, że będzie ona showrunnerką, scenarzystką i producentką wykonawczą, przy czym w pracach pomoże jej drugi showrunner i zarazem producent wykonawczy, Chad Hodge. Z kolei reżyserem ma być Jonathan Van Tulleken, który w tej samej roli odpowiadał wcześniej m.in. za Szoguna czy Złodzieja dragów.

Prace na planie rozpoczną się 19 stycznia 2026 roku. Produkcja ma docelowo zadebiutować na platformie Amazon Prime Video.

Turner o podążaniu śladami Angeliny Jolie i Alicii Vikander

Tak dzisiejsze rewelacje skomentowała Sophie Turner:

Jestem niesamowicie podekscytowana możliwością wcielenia się w Larę Croft. To ikoniczna postać, która tak wiele znaczy dla tak wielu osób – i dlatego dam z siebie absolutnie wszystko. To nie lada wyzwanie, by wypełnić te buty i podążać śladami Angeliny i Alicii, które dały niesamowite występy, ale z Phoebe za sterami my (ja i Lara) jesteśmy w bardzo dobrych rękach. Nie mogę się doczekać, aż zobaczycie, co dla was przygotowaliśmy.

Oficjalne oświadczenie opublikowała też Waller-Bridge:

Z ogromną radością ogłaszam, że w roli Lary zobaczymy niezwykłą Sophie Turner, oczywiście w towarzystwie fenomenalnego zespołu twórców. Rzadko zdarza się okazja, by stworzyć serial na taką skalę z bohaterką, którą kochało się od dziecka. Wszyscy zaangażowani w ten projekt są absolutnie oddani Larze - i tak samo nieokiełznani, odważni i zabawni jak ona. Szykujcie artefakty… Nadchodzi Croft…

Data premiery nie jest jeszcze znana, przy czym z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że będzie ona miała miejsce w 2027 roku.