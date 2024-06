Scena ze spoliczkowaniem w Bad Boys 4. Genialne nawiązanie do Oscarów czy słaby żart?

fot. materiały prasowe

Odbyły się już przedpremierowe pokazy Bad Boys 4. Co ciekawe jednak, według People w filmie pojawiła się scena, nawiązująca do niesławnego policzka, wymierzonego przez Willa Smitha na Oscarach.

Scena ze spoliczkowaniem w Bad Boys 4

Postać grana przez Martina Lawrence’a miała wymierzyć policzek bohaterowi granemu przez Willa Smitha, który przeżywał atak paniki - uderzył go kilka razy, aby ten się otrząsnął. Scena wywołała głośne reakcje na sali, a widzowie szybko połączyli ją z viralowym momentem, podczas którego Smith spoliczkował Chrisa Rocka na 94. rozdaniu Oscarów. Komik zażartował wtedy z wyglądu Jady Pinkett Smith, żony aktora.

Krytycy także powiązali te dwie sceny. Niektórzy, jak Owen Gleiberman z Variety, stwierdzili, że w ten sposób Smith karze sam siebie za tamto wydarzenie, a jednocześnie dostaje szansę, by przez ten gest uwolnić się od niego. Z kolei inni, jak Nick Schager z The Daily Beast, są bardziej surowi i uważają, że to niesmaczny ukłon w stronę "policzka" z Oscarów, który jest kiepską próbą odbudowania wizerunku.

[...] późny metażart o skandalu Smitha z Oscarów udowadnia przewidywalny poziom samoświadomości i nie prowokuje nowych wniosków, a raczej ledwie spełnia oczekiwania.

Bad Boys 4 - zdjęcia

Bad Boys 4