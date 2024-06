Bad Boys 4 będzie hitem box office? Prognozy umiarkowanie optymistyczne

fot. materiały prasowe

Według finalnych prognoz Bad Boys 4 (Bad Boys: Ride or Die) zbierze w Ameryce Północnej podczas weekendu otwarcia kwotę 40 mln dolarów. Natomiast na świecie to tylko 35 mln dolarów. Globalne otwarcie wyniesie więc tylko 75 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

Bad Boys 4 - prognozy box office

Jest trochę słabiej w porównaniu do poprzedniej części, która była ostatnim hitem komercyjnym przed wybuchem pandemii koronawirusa, Bad Boys for Life zebrali wówczas 62,5 mln dolarów w Ameryce Północnej i to był najlepszy wynik w historii serii. Wtedy też globalne otwarcie wyniosło 101 mln dolarów.

Złą wiadomością dla Bad Boys 4 jest fakt, że prognozy box office zmalały. Kilka tygodni temu w Ameryce Północnej miało być przynajmniej 50 mln dolarów. Eksperci jednak zwracają uwagę, że gdy pojawia się sequel po wielu latach, jak w przypadku Bad Boys for Life, wówczas zawsze notuje wyższe wyniki. Dlatego też otwarcie czwartej części siłą rzeczy musiało być trochę mniejsze.

W przypadku Bad Boys 3 film notował ciągle niskie spadki frekwencji i ostatecznie zebrał świetne 426,5 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów. Tę kwotę osiągnięto do końca lutego 2020 roku, więc tuż przed zamknięciem świata z uwagi na pandemię. Na podobne osiągnięcia liczą twórcy czwórki. Zwłaszcza, że recenzje obu części są na bardzo podobnym umiarkowanie pozytywnym poziomie.