Willow - rozpoczęto wstępne prace nad serialową kontynuacją filmu

Willow to film fantasy z 1988 roku, który był współtworzony przez George'a Lucasa i Rona Howarda. Tytułową rolę grał Warwick Davis. Obecnie jest to kultowa pozycja dla fanów fantasy.

Willow nigdy nie doczekało się kontynuacji kinowej, choć pojawiały się różne książki, które opowiadały dalsze losy. Serial prawdopodobnie nie odniesie się do innych źródeł i skupi się wyłącznie na kontynuowaniu wydarzeń znanych z filmu. Produkcja miałaby pojawić się na Disney+. Jonathan Kasdan ogłosił za pomocą swojego Twittera, że rozpoczęła się preprodukcja serii. Może to oznaczać, że szanse na powrót do tego świata czeka subskrybentów platformy już w przyszłym roku. Zobaczcie wpis ze zdjęciem: