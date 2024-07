fot. materiały prasowe

Winona Ryder występuje od pięciu sezonów w serialu Stranger Things, gdzie wciela się w Joyce Byers. W wywiadzie dla magazynu Harper’s Bazaar przyznała, że gra ją dosłownie od 10 lat. Było to dla niej absolutną nowością, aby grać postać przez tak długi czas. Było to dla niej wielkim wydarzeniem, że zgodziła się na to po przeczytaniu scenariusza tylko do pilotowego odcinka. Dodała, że wtedy nawet nie wiedziała, czym jest streaming, co było dla niej przerażające pod tym względem.

fot. materiały prasowe

Bracia Duffer zgodzili się na spełnienie prośby Winony Ryder

Ale zanim aktorka, znana m.in. z kultowego filmu Sok z żuka, zgodziła się zagrać matkę Willa i Johnatana, postawiła twórcom serialu - braciom Duffer - jeden warunek.

W tym czasie Tim [Burton] i ja rozmawialiśmy o sequelu Soku z żuka. Były momenty w ciągu ostatnich 15 lat, kiedy myśleliśmy, że to się wydarzy, ale rzecz w tym, że musiało się to idealnie zgrać ze wszystkim. Pamiętam, że na moim pierwszym spotkaniu z braćmi Duffer powiedziałam: "Jeśli Sok z żuka 2 powstanie, pozwolicie mi tam zagrać". Zgodzili się. Na szczęście się udało. To był mój jedyny warunek.

Ryder powiedziała też, że wiele razy na przestrzeni lat spotykała się z reżyserem Soku z żuka, aby porozmawiać o sequelu, o czym jej agenci nie wiedzieli. Ostatecznie okazało się, że aktora nie musiała robić żadnej przerwy podczas pracy nad Stranger Things. Obecnie trwają zdjęcia do finałowego sezonu serialu Netflixa. Z kolei Sok z żuka 2 będzie mieć premierę 6 września.

