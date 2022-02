Wirus zabija mężczyzn. Premiera powieści Koniec mężczyzn

Czarna Owca

Koniec mężczyzn to thriller, którego akcja toczy się w nieodległej przyszłości. Wybucha kolejna pandemia, ale jej ofiarami padają wyłącznie mężczyźni. Grupa naukowczyń podejmuje działania, które dają nadzieję na uratowanie połowy ludzkości, ale czas nieubłaganie ucieka.

Koniec mężczyzn to debiutancka powieść Christiny Sweeney-Baird. Książka ukazała się dzisiaj nakładem wydawnictwa Czarna Owca i liczy 488 stron.

Koniec mężczyzn - opis i okładka

Źródło: Czarna Owca

Szkocja, rok 2025. Na oczach doktor Amandy MacLean umiera pacjent, który przed chwilą trafił do szpitala. Niedługo taki sam los spotyka kolejną osobę. I kolejną. Wszystko wskazuje na to, że to nowa, śmiertelna choroba, której nie sposób zatrzymać. I która atakuje tylko mężczyzn.

Gdy władze lekceważą ostrzeżenia ze strony MacLean, sytuacja w szybkim tempie staje się tragiczna. Lokalne ognisko błyskawicznie przybiera rozmiary globalnej pandemii. Połowa populacji żyje w strachu przed śmiertelną chorobą.

Doktor MacLean walczy z wirusem na pierwszej linii, antropolożka Catherine stara się uwiecznić zachodzące w społeczeństwie zmiany. Elizabeth jako jedna z naukowczyń pracuje nad szczepionką, która może powstrzymać zarazę. W przerażająco realistycznym thrillerze Christina Sweeney-Baird opowiada o przemianie świata, którego przetrwanie zależy wyłącznie od kobiet.

