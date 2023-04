Życzenie - Disney wraca do korzeni. Zwiastun nowej animacji w starym stylu

fot. materiały prasowe

Życzenie to nowa produkcja Disneya. Studio w niej w pewnym sensie wraca do korzeni, bo jest ona tworzona w starym stylu. Potwierdzono, że będzie to miks animacji 2D z 3D, co jak zobaczycie w zwiastunie, daje nadzwyczajnie specyficzny efekt. Wszystkie współczesne filmy animowane są tworzone w animacji 3D, więc powrót do starego stylu nawet w połowie to ważne wydarzenie.

Życzenie - zwiastun

Życzenie - opis fabuły

Historia skupia się na 17-letniej Ashy, która mieszka w Rosas; miejsce jest znane jako królestwo życzeń. Ludzie z całego świata przybywają tutaj, by dać królowi Magnifico życzenie, a tylko on może zdecydować, które się spełni. Niespodziewanie Asha spełnia życzenie i przybywa do niej kosmiczna siła w postaci małej kuli energii imieniem Star. Razem muszą stawić czoło złemu królowi i udowodnić, że gdy wola odważnego człowieka łączy się z magią, dzieją się cudowne rzeczy. Pomaga im kozioł imieniem Valentino.

W obsadzie oryginalnego dubbingu są Chris Pine, Ariana DeBose i Alan Tudyk. Za sterami stoją Chris Buck (zdobywca Oscara, Kraina lodu) oraz Fawn Veerasunthorn (Raya i ostatni smok). Za piosenki w animowanym musicalu odpowiadają Julia Michaels oraz Benjamin Rice,

Życzenie - premiera 22 listopada w kinach.