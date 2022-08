Wizualizacja 23 lat speedrunningu Super Mario Bros.

fot. zrzut ekranu YouTube

Hołd został niedawno przesłany na YouTube przez GTAce i ma na celu podkreślenie, jak daleko speedrunning SMB zaszedł przez te wszystkie lata. Pierwsze wideo pochodzi od speedrunnera znanego jako Casion, który 6 kwietnia 1999 uzyskał czas 9:51. Zabawne w tym pierwszym rekordzie jest to, że nie jest to tak naprawdę speedrun, biorąc pod uwagę, że gracz marnuje czas na zbieranie power-upów i zabijanie wrogów. Patrząc z perspektywy czasu, było to po prostu przyzwoite przejście gry.

Następny rekord pobił Casiona o 3:40 i utrzymał się przez prawie pięć lat. Speedrun Scotta Kesslera z 2004 roku obniżył rekord o kolejną pełną minutę, sprowadzając czas do 5:10. Minęło jeszcze sześć biegów i ponad sześć lat, zanim nieuchwytna bariera pięciu minut została ostatecznie złamana przez AndrewG z czasem 4:59.340.

Od końca 2010 roku byliśmy świadkami kolejnych 28 zmian prowadzenia, z czego ostatnia została odnotowana 7 sierpnia tego roku, jednak co ciekawe, rekord świata poprawił się o mniej niż pięć sekund. W rzeczywistości, ostatnie cztery rekordy skróciły czas tylko o ułamki sekund, podkreślając, jak trudno jest zaoszczędzić dodatkowy czas w grze. Pierwszy poniżej 4:55 zszedł w 2021 roku Niftski.

Ustanowiony 7 sierpnia obecny rekordowy czas Niftskiego 4:54.798 jest najlepszym, jaki kiedykolwiek został zarejestrowany przez człowieka. Aby pokazać, jak dobry jest ten czas, symulowane przejście w najlepszym teoretycznie możliwym czasie to 4:54.265.

Film kończy się tym, że każdy Mario przekracza linię mety w dokładnie tym samym czasie. W razie możliwości pokazane są również reakcje speedrunnerów. Wszystko jest nieco chaotyczne, gdy wszyscy ruszają, a dźwięk jest nieco przytłaczający, ale wideo jest wspaniałym hołdem dla speedrunnerów SMB.