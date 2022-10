Władca Pierścieni Amazona - twórcy zapowiadają dwuodcinkową bitwę w 2. sezonie

Amazon

Showrunnerzy serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy w rozmowie z The Hollywood Reporter zapowiadają, że planują w 2. sezonie wprowadzić więcej ikonicznych lokacji znanych ze Śródziemia oraz postaci, a także w planach mają wielką bitwę, która rozegra się na przestrzeni dwóch odcinków. Teraz, gdy produkcja może być kontynuowana bez strachu o kolejne lockdowny w najbliższej przyszłości, odcinki serialu powstawać będą szybciej. Patrick McKay zaznacza jednak, że prace nad 2. sezonem potrwają jeszcze "kilka lat".

W nadchodzącym 2. sezonie Pierścieni Władzy ma podobno dojść do ogromnej, dwuodcinkowej sekwencji bitewnej. Nie znamy szczegółów dotyczących stron konfliktu, ale w sieci można znaleźć teorie zbudowane na podstawie tego, co dostarczyła nam fabuła 1. sezonu, jak również twórczość Tolkiena. W złożonej historii Drugiej Ery, pierwszą dużą wojną było starcie między Elfami i Sauronem, do którego doszło ponad 100 lat po wykuciu Pierścieni Władzy. Sauron atakuje elfickie królestwo Eregionu, doprowadzając je do ruiny i kradnąc większość tytułowych Pierścieni. Tak więc planowana dwuodcinkowa bitwa mogłaby być oblężeniem Eregionu. Dzięki planom Gil-Galada i Celebrimbora dotyczącym mithrilu, elficcy kowale są bliscy tego, by móc wykonać potężne Pierścienie. Relacje Elronda z Durinem i krasnoludami z Khazad-dûm są również kluczowe w tej bitwie, gdyż wspierają Celebrimbora podczas oblężenia. Chociaż jest to najbardziej prawdopodobna bitwa, którą zobaczymy w 2. sezonie, istnieje oczywiście też możliwość, że będzie ona od podstaw wymyślona przez scenarzystów i fani zostaną czymś zaskoczeni.

Pierścienie Władzy - sceny po wybuchu wulkanu bez użycia CGI

W 7. odcinku oglądamy następstwa zmian w krajobrazie Krain Południowych, kiedy to też doszło do erupcji wulkanu. Dyrektor artystyczny produkcji, Alex Disenhof zdradza, że sceny te powstawały bez użycia green screena i są wykonany przy użyciu efektów praktycznych.

W wyniku zamieszania i klimatycznej katastrofy, Galadriela, mieszkańcy i siły Númenoru zostają rozdzieleni. Zagubieniu i skąpani w czerwonych i pomarańczowych kolorach powstałych w wyniku wulkanicznych reakcji. W wywiadzie dla SlashFilm, Disenhof powiedział, że do stworzenia otwierających sekwencji nie użyto zielonego ekranu, a twórcy serialu zdecydowali się na mieszankę sztuczek z kamerą i efektów praktycznych, aby stworzyć pożądany efekt. Użyli również odniesień do prawdziwych pożarów, aby poczuć, w jakim kierunku pójdzie ich wizja stworzenia "piekła na ziemi". Za inspirację służyły między innymi kalifornijskie pożary z 2018 roku.