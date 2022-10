Władca Pierścieni - krótkie przerwy między sezonami? Szefowa Amazon Studios o oglądalności

Amazon

Dla Jennifer Salke dzień premiery serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy nie był okazją do relaksowania się przed telewizorem. Szefowa Amazon Studios w pocie czoła przygotowywała się do momentu, w którym cały świat wreszcie będzie mógł zobaczyć najdroższy serial w historii. W rozmowie z Variety wspomina, że w całej firmie czuli ogromną ekscytację i adrenalinę, że po 4,5 roku widzowie będą mogli nareszcie zobaczyć przygotowany przez nich serial.

Salke czuwała razem z zespołami w Londynie, Nowym Jorku, Seattle i wielu innych miejscach, aby upewnić się, że streaming Prime Video poradzi sobie z wydajnością. Ostatnią rzeczą, jaką Amazon chciał zobaczyć po debiucie serialu, to zalew informacji w mediach społecznościowych dotyczących zawieszenia się platformy. Salke została jednak uspokojona wraz z upływem kolejnych minut, kiedy na jej kanały informacyjne zaczęły spływać kolejne zdjęcia fanów przed telewizorami, tabletami i laptopami z odpalonym serialem.

Pierwsza odsłona powoli dobiega końca, ale nie oznacza to końca pracy. Amazon ma w planach stworzenie jeszcze czterech sezonów. Szefowa Amazon Studios zdradziła między innymi, że trwają już prace nad 2. sezonem i chcą, żeby przerwy między odsłonami były możliwie jak najkrótsze. Wspomina też, że kwestie praw do adaptacji często omawiane były z wnukiem J.R.R. Tolkiena, Simonem. Salke mówi, że nie było szczegółowych wytycznych, a raczej chodziło o doradztwo w zakresie różnych sytuacji związanych z umową licencyjną. Simon Tolkien miał być jednak bardzo otwarty i zachęcano Amazona do tworzenia własnych pomysłów, oczywiście pozostając wiernym Tolkienowi. Szefowa Amazona wspomina, że nigdy nie było tam żadnego rozdźwięku i prawdopodobnie dlatego tak dobrze się to udało.

Salke powiedziała też, że Jeff Bezos jest zachwycony serialem i całym przedsięwzięciem. Nie jest tajemnicą, że jest wielkim fanem przygód z Śródziemia i bardzo chciał mieć ten serial na swojej platformie. Salke przekonuje, że Bezos szanuje integralność tego świata i przemyślenia, które stoją za tym projektem.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - zdjęcia z 1. sezonu

Pierścienie Władzy

Poruszono też temat porównań z Grą o tron. Salke w rozmowie z Variety przekonuje, że są to dwa zupełnie różne od siebie seriale i nie nazywają swojej produkcji "Grą o tron Amazona". Wspomina, że fani od początku dawali im do zrozumienia, że nie chcą prowokacyjnej przemocy i scen seksu, żeby skupiać się na historiach, które opowiadał Tolkien. Jeśli zaś chodzi o oglądalność, Salke przyznała, że blisko "100 milionów klientów Amazona obejrzało serial", ale nie wiadomo dokładnie, ile odcinków.